BeFake: app que 'imita' BeReal incentiva publicação de fotos editadas por IA

Uma nova rede social inspirada no popular app de fotos BeReal tem atraído a atenção de usuários americanos e europeus. Chamado de “BeFake”, o app é baseado em inteligência artificial (IA) e funciona de maneira bastante semelhante ao BeReal. A principal diferença entre os apps é que, enquanto o BeReal incentiva usuários a publicar fotos reais, autênticas e descontraídas, no BeFake eles são incentivados a postar imagens editadas e criativas, com alterações feitas a partir da IA.

Apesar de seu objetivo curioso e proposta disruptiva à la “Black Mirror”, a plataforma arrecadou mais de US$ 3 milhões (pouco menos de R$ 14,9 milhões, em conversão direta) em fundos no final do mês de agosto. Vale ressaltar que o aplicativo ainda não está disponível no Brasil. A seguir, entenda como ele funciona.

BeFake: app que 'imita' BeReal permite que usuários usem IA para editar fotos; entenda — Foto: Reprodução/TechCrunch

O BeFake funciona de maneira bastante similar ao BeReal: com o app, usuários podem usar as câmeras traseira e frontal dos celulares de maneira simultânea para postar fotos do que estão fazendo em um determinado momento do dia. Assim como o BeReal, o app também envia uma notificação diária para que os usuários façam as postagens, mas em vez de liberar uma janela de apenas 2 minutos para que a foto seja tirada, é possível levar até 20 minutos para editar as imagens com a ajuda da IA antes de publicá-las.

BeFake: app 'inspirado' em BeReal incentiva usuários a postarem fotos 'fake' com edições feitas com IA — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

As edições das fotos podem acontecer de duas maneiras: usando presets disponíveis no próprio app ou comandos de texto personalizados. Com a IA, usuários podem transformar o cenário de suas fotos com temáticas de fantasia ou ficção-científica, e ainda podem se colocar no topo do monte Everest ou até mesmo virar personagens de desenhos japoneses, por exemplo. De acordo com a Alias Technologies, companhia que desenvolveu o app, a ideia da plataforma é permitir que usuários expressem a sua criatividade.

As fotos tiradas pelo app podem ser compartilhadas com os amigos ou em outras redes sociais, e usuários também podem publicá-las no feed da plataforma. Além disso, ainda é possível selecionar uma opção para exibir a foto original ao lado da imagem que foi editada - assim, usuários podem conferir o antes e depois das imagens.

Vale dizer que o app também conta com uma assinatura paga que permite, entre outras coisas, que os usuários postem fotos mais de uma vez por dia ou tenham um espaço de tempo maior para publicar as imagens. No plano semanal, a inscrição para liberar as funções extras custa cerca de US$ 2,99 (aproximadamente R$ 15), no plano mensal o valor sobe para US$ 9,99 (cerca de R$ 50) e já no plano anual fica em US$ 99,99 (pouco menos de R$ 500).

BeFake: veja como funciona o app baseado em IA que incentiva usuários a postarem fotos 'fake' — Foto: Reprodução/TechCrunch

Por enquanto, o app não está disponível no Brasil. A plataforma está liberada apenas para usuários dos Estados Unidos e alguns países da Europa; e não existe previsão de que ele chegue por aqui. Enquanto isso, vale continuar usando o BeReal ou conferir outras redes sociais que utilizam IAs para gerar imagens, como o Remini e o Lensa.

Com informações de TechCruch e BeFake AI (1/2)

