Black Friday 2023: saiba as principais tendências de compras

Existem pontos-chave para escolher bem um novo celular, além do preço: performance, qualidade da tela e câmeras, duração da bateria e a marca, principalmente, se você já estiver inserido em um ecossistema, com smartwatch, fone de ouvido, etc.

Se você já sabe qual smartphone quer, recomendamos que comece a acompanhar os preços desde já, enquanto reserva dinheiro para fazer a compra.

A Americanas e os vendedores parceiros começam a colocar mais promoções no ar nos dias que antecedem a Black Friday. Você pode encontrar uma boa oferta semanas antes do dia 24 de novembro e já garantir sua compra, provavelmente, com entrega mais rápida.

Ou pode esperar até a data da Black Friday e tentar a sorte com um desconto ainda maior.

Quem usa o celular apenas para ligações, Whatsapp, app de banco, fotos e vídeos para a família, vai ser atendido por um aparelho básico, bom e barato. As principais marcas garantem um ou dois anos de atualizações para os smartphones de entrada.

A ampla maioria dos usuários vai ser bem atendido por um celular intermediário e de custo-benefício razoável. Vale escolher pelos destaques: o tamanho; o sistema de câmeras eficiente para fotos ou vídeos; tela AMOLED ou Super AMOLED de alta resolução e alta frequência para games; bateria duradoura e carregamento super rápido; conexão 5G, etc.

Celulares topo de linha são a escolha de quem está disposto a fazer um investimento mais alto no melhor da atualidade em termos de performance, câmeras, tela, bateria e construção. É provável que um celular premium tenha atualizações por três anos ou mais e siga funcionando razoavelmente bem por todo esse tempo.

Por fim, estão os smartphones Pro ou Ultra, os mais caros das marcas, pois são um investimento indicado para profissionais e produtores de conteúdo, que vão tirar proveito dos recursos avançados de performance, tela e câmeras.

Pensando nas ofertas da Black Friday, uma boa dica é comparar os celulares mais recentes com aparelhos lançados há um ou dois anos.

Você pode encontrar um smartphone topo de linha de 2021 ou 2022 com especificações e performance melhores do que aparelhos intermediários de 2023 e com preço similar. A desvantagem é a fabricante parar de atualizar esse celular dentro de um ou dois anos. Vale a pena avaliar.

E fique de olho também nos descontos em gadgets, como fones Bluetooth e smartwatches.

Falando de eletrodomésticos de grande porte, como geladeira, frigobar fogão, forno, cooktop, máquina de lavar roupa, secadora, lava-louça, micro-ondas, ar-condicionado, entre outros, recomendamos que você pesquise modelos, tamanhos, marcas e características dos produtos desde já, para ter tempo de fazer sua escolha e fechar sua pesquisa em uma ou duas opções.

Com tempo, o consumidor pode pesquisar as novas tecnologias de cada segmento, conhecer as opções mais econômicas e eficientes, as vantagens e desvantagens de cada modelo e entender se aquele eletrodoméstico atende às necessidades da família.

Você vai poder acompanhar os preços desde já e com mais foco. Quando começarem a surgir as ofertas da Black Friday, terá base de comparação para fechar sua compra nas melhores condições.

Valem as mesmas dicas acima, pois o importante é se programar para comprar os eletroportáteis que você precisa: pesquisar, entender as diferenças dos produtos, vantagens e desvantagens, e acompanhar a evolução dos preços.

Ao mesmo tempo, a Black Friday pode ser uma oportunidade para atualizar os equipamentos em casa ou adquirir produtos que nem estavam na sua lista principal, mas vão ser úteis. Vale ficar de olho nas ofertas de air fryer, forno elétrico, liquidificador, centrífuga, batedeira, sanduicheira, pipoqueira, aspirador de pó e aspirador-robô, ventilador, ferro de passar, entre outros.

A Black Friday sempre tem ofertas em PCs de mesa e notebooks, além de periféricos para você atualizar seu setup, como monitor, teclado, mouse, fone de ouvido, caixa de som, estabilizador ou no-break, mesa, cadeira de escritório ou cadeira gamer.

Investir em um notebook tem duas grandes vantagens: a portabilidade e a facilidade para começar a utilizá-lo assim que você tira da caixa.

Quanto menor e mais leve o notebook, mais fácil de levar para o trabalho e outros compromissos. Um modelo de até 15 polegadas fica bem protegido na mochila.

Por outro lado, um notebook menor é menos confortável para utilizar por muitas horas. Uma solução inteligente para o home office é investir em um setup completo, para que seu laptop fique como computador de mesa ou segunda tela, mas ainda possa ser levado para aulas e reuniões.

Já os desktops ou PCs de mesa são indicados para quem busca uma máquina de alto desempenho mais personalizada e atualizável. Essa opção costuma ter custo mais baixo do que um notebook, além da facilidade para manutenção e upgrades, ainda que seja preciso investir em todos os periféricos.

Falando em customização, com um desktop, o usuário pode colocar mais recursos nos componentes que fazem mais sentido ou que entregam mais performance para o seu uso.

Na área de informática, vale a pena ficar de olho também nos smart speakers, assistentes de voz e eletrônicos inteligentes, para deixar sua casa mais conectada: lâmpada smart, câmera, sensores, fechadura e muito mais.

No segmento de Smart TVs, o consumidor vai encontrar promoções de Black Friday desde as opções mais baratas e com resolução Full HD até os modelos mais modernos, com tecnologia OLED, QLED, Mini LED e muito mais.

O preço das TVs depende de vários fatores: tamanho, marca, modelo, tecnologia da tela, recursos especiais, certificação com padrões de som e imagem, ano de lançamento, etc.

O ideal é começar a pesquisa pelo tamanho, porque é preciso levar em conta o local de instalação e ainda porque ter uma TV muito grande e muito próxima pode provocar desconforto, cansaço e irritação dos olhos. Veja uma média de distância indicada por fabricantes de Smart TVs:

TV de 40 polegadas: mínimo 1,50 m

TV de 50 polegadas: mínimo 1,90 m

TV de 60 polegadas: mínimo 2,20 m

TV de 70 polegadas: mínimo 2,50 m

TV de 80 polegadas: mínimo 2,80 m

Pesquise também sobre as tecnologias de tela e qual vai se adaptar melhor ao seu ambiente. Enquanto telas de LED e Mini LED são mais vibrantes e brilhantes, TVs OLED têm cores vivas e pretos mais intensos, mas funcionam melhor em espaços mais escuros.

Os gamers podem procurar Smart TVs com Modo Jogo, opção que equilibra o processamento central da imagem e do áudio para aprimorar a experiência com um console.

Você também vai encontrar muitas ofertas em Beleza e Perfumaria na Black Friday, desde perfumes nacionais e importados, passando por maquiagem, cosméticos e dermocosméticos, produtos para o cabelo e para o corpo, barbeador, escova de cabelo, secador e até os itens para o seu cuidado rotineiro.

Além das compras especiais, vale a pena aproveitar as promoções para fazer um pequeno estoque de produtos do dia a dia, como sabonete, xampu, hidratante e protetor solar.