O C6 Bank está fora do ar neste domingo (10). Segundo relatos de clientes, não é possível visualizar o saldo e o extrato bancário no app do banco digital, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O Downdetector, plataforma que monitora instabilidades em serviços online, detectou um pico de 307 notificações relacionadas ao C6 Bank às 11h14 (horário de Brasília).

O TechTudo entrou em contato com a equipe do C6 Bank, mas não obteve resposta até o momento da publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado assim que uma nota oficial do banco digital for enviada.

C6 Bank fora do ar hoje? Usuários relatam instabilidade no banco digital

O Google Trends, serviço do Google que identifica buscas em tempo real, também detectou aumento repentino para termos como "C6 bank fora do ar hoje 2023", "Contato C6 bank" e "App C6 Bank fora do ar hoje".

C6 Bank fora do ar: Google Trends identificou aumento repentino para termos relacionados

Diversos clientes do banco digital estão usando as redes sociais, como o X — antigo Twitter — para reclamar do serviço e, também, solicitar a correção da falha no app.

