C6 Bank fora do ar? Usuários apontam instabilidade no serviço do banco

O C6 Bank está fora do ar nesta quinta-feira (21). De acordo com os usuários, o app do banco está exibindo o erro "não foi possível conectar ao servidor", o que os impossibilita de usar os serviços. Para algumas pessoas, os investimentos do app também sumiram. No Downdectector, ferramenta que monitora as quedas de serviço nas plataformas, as reclamações começaram por volta das 10h18 e atingiram o pico às 10h33, quando somavam quase 300 reclamações.