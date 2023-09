Caixa fora do ar? App apresenta instabilidade nesta terça-feira

📝 Tem vantagem ter conta num banco totalmente virtual? Confira no Fórum do TechTudo

No Google Trends , ferramenta que monitora as pesquisas feitas no buscador, o assunto teve um aumento repentino na última hora. Buscas como "02 22 Caixa", "Caixa cod 02 22", "cod 02 22 app da Caixa" e "Caixa fora do ar hoje" ficaram em alta no buscador.

Nas redes sociais, usuários demonstraram insatisfação com o problema no aplicativo e pediram melhorias no sistema. O app da Caixa sofre de constantes instabilidades, sobretudo no Pix, e principalmente no início e fim do mês, datas típicas para receber pagamentos. Confira, a seguir, alguns relatos dos usuários: