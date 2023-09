Canais do WhatsApp: tudo sobre nova função do app de mensagens

O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira (13) o lançamento da ferramenta de Canais no app de mensagens. Conforme a empresa da Meta, o objetivo do novo recurso é permitir que usuários recebam atualizações sobre organizações, equipes esportivas, artistas, formadores de opinião, entre outros, diretamente no WhatsApp e com a promessa de mais privacidade. Os Canais funcionam de forma bem parecida com funções já presentes e apps como Telegram e Instagram. O dono do perfil interage com os membros por meio de mensagens, compartilhando atualizações e conteúdos diversos de forma privada com seguidores.