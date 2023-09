CBLOL 2023 (2° Split): como assistir à final entre LOUD e paiN

O confronto acontece presencialmente no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, conhecido como Geraldão, em Recife. A equipe vencedora conquistará o título brasileiro de League of Legends, o prêmio de R$ 115 mil e a vaga brasileira para o Mundial de LOL 2023, que ocorre entre os dias 10 de outubro e 19 de novembro nas cidades de Seul e Busan, na Coreia do Sul.

Taça do CBLOL será erguida por LOUD ou paiN ao final do duelo em Recife — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Favorita na final, a LOUD vai em busca de um feito inédito: conquistar três vezes seguidas o título do CBLOL. Na história da competição, alguns times conseguiram levantar a taça em duas oportunidades em sequência, como INTZ, KaBuM! Esports e RED Canids Kalunga. Entretanto, ainda não aconteceu de uma equipe ser campeã três vezes seguidas.

Por sinal, o histórico do duelo é muito favorável para a LOUD. Nas duas últimas finais, a paiN teve um desempenho bem abaixo do esperado e sofreu duas derrotas por 3 x 0. Para piorar, esse foi o mesmo resultado do último encontro entre as equipes, na final da chave superior desta etapa.

LOUD chega como ampla favorita no duelo contra a paiN na decisão — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Por outro lado, a paiN não deseja apenas acabar com esse histórico negativo contra a LOUD. Isso porque o "grito de tetracampeão" da equipe já está entalado na garganta há muito tempo. Já são três vice-campeonatos seguidos, um contra a RED e dois contra a LOUD. Talvez, a vontade de finalmente acabar com esse frustrante sequência possa ser o combustível necessário para os tradicionais levantarem a taça e retornarem ao mundial após oito anos de espera.

