CBLOL 2023: LOUD vence a paiN e é tricampeã brasileira de League of Legends

A LOUD superou a paiN Gaming na tarde deste sábado (9) e conquistou seu tricampeonato no Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2023 em Recife, Pernambuco. O roteiro da série melhor de cinco partidas (MD5) foi muito semelhante ao que ocorreu na final da chave superior entre ambas as equipes. A paiN não se encontrou durante o confronto, tomou decisões equivocadas e ainda contou com falhas individuais. Quando acordou, no terceiro jogo da série, já era tarde demais, e a LOUD soube aproveitar do melhor momento para confirmar o 3–1 e o título da segunda etapa.

Com sua terceira taça de CBLOL seguida, a LOUD empatou em títulos com a própria paiN e a RED Canids Kalunga, e fica atrás apenas da tetracampeã KaBuM! Esports e da pentacampeã INTZ entre as organizações mais vitoriosas da história da competição. Além do tricampeonato, o esquadrão também leva a premiação de R$ 115 mil e a vaga brasileira no Mundial de LOL 2023. A seguir, confira como foi a MD5 entre LOUD e paiN e a classificação final do CBLOL 2023 (2° Split).

LOUD faz história com o tricampeonato do CBLOL, sendo três títulos na sequência — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

👉 Qual o melhor jogador brasileiro de League of Legends? Opine no Fórum do TechTudo

Jogo 1

Logo nos primeiros minutos de jogo, Leonardo "Robo" Souza (Gnar) ficou em um posicionamento ruim e perdeu o flash. Por conta disso, ele virou um alvo de Marcos "Cariok" Oliveira (Poppy), que fez um gank sem dificuldades para conceder o first blood a Choi "Wizer" Ui-seok (Malphite). Por sinal, Robo (Gnar) continuou como foco de seus adversários na rota superior, enquanto a paiN fez um excelente trabalho na capitalização de objetivos neutros. Contudo, a LOUD respondeu à altura com o farm, principalmente com Moon "Route" Geom-su (Zeri), e se manteve com uma pequena vantagem de ouro durante o early game.

Após muito estudo, a primeira grande luta veio apenas aos 23 minutos. A paiN forçou o dragão, que seria a alma do oceano, mas a LOUD, além de roubar o objetivo, se mostrou muito mais organizada na batalha, abateu quatro adversários e abriu todo o espaço para o Barão. Aos 26 minutos, a LOUD marchou pela rota inferior, Wizer (Malphite) tentou um teleporte atrás dos adversários, mas a paiN voltou a errar na execução da luta e viu sua situação ficar ainda pior. Para finalizar o duelo, Robo (Gnar) fez uma jogada espetacular aos 31 minutos, abatendo sozinho dois adversário na base da paiN para assegurar a vitória da LOUD.

Após suportar a pressão na rota superior, Robo se recuperou e fechou o primeiro jogo com uma jogada fenomenal para cima de Wizer e Bvoy — Foto: Divulgação/CBLOL (Bruno Alvares)

Jogo 2

Após a derrota no Jogo 1, a paiN Gaming aparentou ter sentido, e muito, o golpe. Os tradicionais chegaram com uma proposta bem diferente, com destaque para uma enorme surpresa: Kalista para Ju "Bvoy" Yeong-hoon. No entanto, o resultado foi muito pior do que o imaginado pela paiN. Além de Park "Croc" Jong-hoon (Trundle) atormentar a vida de Choi "Wizer" Ui-seok (Olaf), Bvoy (Kalista) simplesmente não encaixou seu pick e chegou a três mortes em menos de 7 minutos de partida. A LOUD adquiriu naturalmente uma larga vantagem de ouro, com abates, torres e farm, e se sentiu confortável em correr poucos riscos e apenas administrar o duelo.

Aos 22 minutos, surgiu uma pequena esperança para a paiN após uma chamada ruim de Barão para a LOUD, que resultou em eliminações para cima de de Leonardo "Robo" Souza (K'Sante) e Croc (Trundle). A jogada animou a paiN e, mesmo com muito menos ouro, conseguiu segurar o ímpeto da adversária, pelo menos até os 27 minutos. A LOUD lançou uma nova chamada de Barão, Robo (K'Sante) brilhou ao lançar Marcos "Cariok" Oliveira (Sejuani) para longe, e o objetivo foi assegurado. Depois, bastou para os barulhentos marcharem rumo à base dos tradicionais, derrubarem o nexus e ficarem a apenas uma vitória do título.

MVP da primeira partida, Croc voltou a fazer um jogo sólido e não teve dificuldades em liderar a LOUD rumo a mais uma vitória — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Jogo 3

O terceiro jogo começou após um half-time show, o que rendeu bons minutos para a paiN se recuperar psicologicamente. O começo foi promissor, com Choi "Wizer" Ui-seok (Olaf) pegando o first blood logo no começo da fase de rotas em cima de Leonardo "Robo" Souza (Renekton). Depois, aos seis minutos, a paiN conseguiu recursos ao mesmo tempo na rota inferior, com resposta após dive ruim da LOUD, e na rota superior, graças a um bom gank de Marcos "Cariok" Oliveira (Sejuani). Os tradicionais seguiram a acumular boas jogadas pelo mapa e, pela primeira vez na série, conseguiram uma boa vantagem de ouro.

Eventualmente, a paiN passou a correr menos riscos, e o jogo ficou mais lento como consequência. Aos 24 minutos, quando a LOUD começava a gostar do confronto, a paiN chamou o Barão, Cariok (Sejuani) garantiu o objetivo, e os tradicionais, liderados pelo Olaf enfurecido de Wizer, venceram a luta que se iniciou logo em seguida. Com o bônus, a paiN dominou completamente o mapa e destruiu maior parte da base adversária. Por fim, com tanta vantagem de ouro, bastou para o esquadrão mais um Barão para pressionar a LOUD, chegar à vitória e manter vivo o sonho do tetracampeonato.

Wizer acordou para o terceiro jogo, dominou Robo na fase de rotas e fez uma linda linha de frente para levar a paiN à vitória — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Jogo 4

Para o quarto jogo, a LOUD trouxe o Nocturne para Park "Croc" Jong-hoon, que focou seus esforços em buscar dives na rota superior para garantir uma vantagem grande rapidamente para Leonardo "Robo" Souza (Renekton). Não apenas na rota superior; Croc impôs o ritmo de jogo nos primeiros 10 minutos e concedeu um bom espaço para toda a sua equipe obter mais e mais recursos. Por conta disso, a LOUD conseguiu derrubar rapidamente a primeira linha de torres, enquanto a paiN se limitou apenas em compensar com dois arautos e um dragão da montanha.

De pouco em pouco, a composição da paiN se mostrou equivocada, em especial com a escolha de Maokai para Marcos "Cariok" Oliveira, que não conseguiu impor seu jogo como foi no jogo anterior. Ao mesmo tempo, Croc (Nocturne) e Robo (Renekton) fizeram tudo o que queriam durante o confronto e asseguraram que a paiN não teria qualquer espaço para reagir e que Moon "Route" Geom-su (Sivir) teria toda a segurança para causar seu dano. Sem sustos, a LOUD chegou à vitória e confirmou seu terceiro título seguido de CBLOL.

LOUD levanta a sua terceira taça seguida do CBLOL em Recife — Foto: Isadora Lima/TechTudo

Classificação final do CBLOL 2023

O CBLOL 2023 (2° Split) começou no dia 10 de junho e foi encerrado neste sábado (9). As dez equipes parceiras da Riot Games iniciaram a disputa na etapa regular e apenas seis sobreviveram para os playoffs. Dentre essas seis, restaram LOUD e paiN, uma hegemonia que já dura três etapas da competição. A vencedora do 2° Split, LOUD, disputará o Mundial de LOL 2023, que ocorre na Coreia do Sul entre os dias 10 de outubro e 19 de novembro e reunirá 22 das melhores equipes do mundo.

Além da vaga para o mundial, o CBLOL 2023 (2° Split) também contou com uma premiação total de R$ 500 mil. Veja, na tabela abaixo, a classificação final do torneio e o prêmio recebido por cada uma das participantes:

CBLOL 2023 (2° Split) – Classificação Final Colocação Equipe Premiação 1° LOUD R$ 115 mil + Vaga no Mundial de LOL 2023 2° paiN Gaming R$ 85 mil 3° RED Canids Kalunga R$ 60 mil 4° INTZ R$ 50 mil 5° Vivo Keyd Stars R$ 40 mil 6° Fluxo R$ 35 mil 7° FURIA R$ 30 mil 8° LOS R$ 25 mil 9° Liberty R$ 20 mil 10° KaBuM! Esports R$ 15 mil