Celular que vira bolsa? Conheça o dobrável que é acessório de moda

O Magic V Purse é um celular dobrável que pode se transformar em uma bolsa. Anunciado pela empresa chinesa de eletrônicos Honor nesta sexta-feira (1), durante a IFA 2023, o modelo vem com alças acopláveis, o que possibilita levar o telefone na mão ou no ombro. Outro diferencial do smartphone é que sua tela Always-On-Display apresenta planos de fundo que se movem conforme a pessoa anda — como se a bolsa trocasse de estampa. Isso é possível graças ao uso do giroscópio, que capta a mudança de gravidade. Até o momento, não há previsão de lançamento para o Magic V Purse.