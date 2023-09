ChatGPT não tem mais restrição de conteúdos até 2021; entenda a atualização

O ChatGPT agora pode realizar pesquisas em tempo real na Internet. A nova atualização da ferramenta foi anunciada pela OpenAI nesta quarta-feira (27), por meio de uma postagem no X (antigo Twitter ). Com a mudança, o chatbot supera sua maior limitação: o aprendizado, que, até então, era restrito a dados da web disponibilizados até setembro de 2021. Na nova versão, o bot utiliza o mecanismo de busca Bing da Microsoft para processar as perguntas dos usuários e coletar informações recentes, produzindo respostas mais relevantes.

A atualização está disponível para a versão no navegador e por meio do app apenas para usuários premium nos planos “Plus” e “Enterprise” do ChatGPT. A expectativa é de que chegue para todos os usuários em breve. A seguir, saiba mais sobre a atualização do ChatGPT, que possui conexão à web e garante respostas em tempo real.

ChatGPT é atualizado e deixa de ter restrição de conteúdos até 2021; saiba mais — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝 'ChatGPT is at capacity right now': o que isto significa? Veja no Fórum do TechTudo

Como funciona a atualização do ChatGPT?

Atualmente, a Microsoft, empresa fundada por Bill Gates, possui 49% da OpenAI. A parceria entre as gigantes da tecnologia culminou na criação do novo Bing, buscador da Microsoft, que ganhou novos recursos com a integração do ChatGPT. Agora, o processo inverso ocorre, e o chatbot da OpenAI ganha recursos do Bing, o que ampliará a base de dados da IA.

As inovações anunciadas pela OpenAI representam a superação da maior limitação do ChatGPT - que, até então, estava restrito à base de dados extraída da web até setembro de 2021. A ferramenta também poderá indicar links diretos para as fontes pesquisadas, nos moldes do que já acontece com chatbots conectados à web, como é o caso do Bard, do Google, por exemplo.

A Meta também anunciou recentemente que usará o Bing para potencializar resultados da web em tempo real no Meta AI, assistente virtual incorporado ao WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger.

Atualização do ChatGPT permite acesso à web, superando restrição de dados até 2021 — Foto: Reprodução/Twitter/Open AI

A nova funcionalidade está disponível apenas para assinantes dos planos “Plus” e “Enterprise” do ChatGPT, mas a OpenAI prometeu ampliar os recursos para todos usuários em breve. A data para liberação do recurso, no entanto, ainda não foi divulgada. A nova função, chamada "Browse with Bing" (ou "navegue com o Bing", em livre tradução), assegura que as pesquisas na web serão feitas por meio de fontes “atuais e confiáveis”. A promessa não é um mero detalhe.

Isso porque, além do custo e da segurança, um dos motivos da funcionalidade não ter sido incorporada até agora é justamente a falta de controle sobre a precisão e a veracidade dos dados disponibilizados na internet recentemente. No entanto, com a indicação dos links utilizados, o bot permitirá que o usuário cheque as informações fornecidas, evitando a desinformação e diminuindo o risco de erros do ChatGPT – que ocorrem quando a ferramenta "mente" ou inventa dados para não deixar o usuário sem resposta.

Segundo oThe Verge, a OpenAI chegou a adicionar a capacidade de navegar na Internet em seu aplicativo ChatGPT para iOS no fim de junho, mas retirou a função logo depois. Usuários descobriram que era possível persuadir o chatbot para obter conteúdo com acesso pago, fornecendo um URL direto. Desde então, o sistema passou a se identificar com um agente para que os sites possam filtrar a liberação de materiais exclusivos.

Quem assina um dos planos da OpenAI e quiser experimentar o novo recurso do ChatGPT, deverá acessar as configurações da ferramenta, selecionar "Recursos beta" e ativar a função "Navegar com Bing".

Com informações de BBC, The Verge e Forbes

Veja também: ChatGPT: 5 truques que você deveria testar no chatbot da OpenAI