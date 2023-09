ChatGPT para empresas é seguro? Tudo sobre nova versão da IA

A OpenAI anunciou no dia 28 de agosto o lançamento do ChatGPT Enterprise, uma versão da IA com recursos para empresas. Embora mantenha a familiaridade do ChatGPT padrão com o formato de chatbot e mensagens comandadas por prompts, a ferramenta promete potencializar a criatividade e a produtividade de equipes. O novo recurso oferece, por exemplo, acesso ilimitado ao GPT-4, personalização da ferramenta e análise de dados. O ChatGPT Enterprise está disponível no plano Plus por uma mensalidade de US$ 20 (R$ 99 na cotação atual). O uso corporativo, porém, envolve a necessidade de reforçar os cuidados com compartilhamento de dados e falhas de segurança. A seguir, confira mais detalhes sobre a nova ferramenta.