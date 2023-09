Cidades brasileiras são recriadas por IA como se estivessem abandonadas; veja

Uma série de vídeos mostrando como seriam algumas cidades brasileiras caso fossem abandonadas por seus habitantes viralizou no TikTok nos últimos dias. Nos clipes, as imagens das paisagens atuais com casas, edifícios, pontos turísticos e locais de grande movimentação de pessoas dão lugar a ambientes sombrios de cidades-fantasmas — aparentemente, geradas por inteligência artificial (IA) — onde não é possível ver nada além de construções vazias sendo engolidas pela natureza.

A trend logo se popularizou na rede social, chamando a atenção de usuários que compararam as imagens com séries que tratam de realidades distópicas, como The Walking Dead e The Last of Us. Não está claro, no entanto, como as fotos foram geradas e nem quem foi a primeira pessoa a publicá-las. A seguir, entenda a trend e saiba como é possível criar fotos realistas usando aplicativos baseados em inteligência artificial.

Praia do Rio de Janeiro é recriada como se estivesse abandonada — Foto: Reprodução/TikTok/@huiop

É difícil precisar como a trend começou e quem foi o primeiro usuário a publicar os conteúdos, mas as imagens podem ser facilmente encontradas com uma pesquisa rápida usando a lupa do TikTok. A grande maioria dos vídeos foram publicados entre sábado (23) e terça-feira (26), e as imagens que aparecem nos clipes parecem ter sido geradas por softwares de IA, como o Midjourney e o Leonardo.AI, por exemplo. Um dos vídeos, publicado pelo usuário @huiop há três dias atrás, já acumula mais de 7,4 milhões de visualizações.

Trend no TikTok viraliza ao mostrar como seriam algumas cidades brasileiras se estivessem abandonadas — Foto: Reprodução/TikTok

Assim como as outras publicações da trend, há uma espécie de comparativo com algumas cidades do Brasil, mostrando como elas são atualmente e como ficariam caso fossem abandonadas. Nos clipes, é possível ver fotos reais de pontos turísticos de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vila Velha, Natal e Goiânia, que são substituídas, aos poucos, pelas imagens de como estariam se estivessem “perdidas” no mapa.

Para os usuários, as fotos das cidades 'abandonadas' se parecem com cenários de séries como The Walking Dead — Foto: Reprodução/TikTok/@huiop

Plataformas como o Bing Image Creator, CanvaAI e apps como o Starry AI, disponível para Android e iPhone (iOS), também podem ser boas opções para criar imagens através de comandos de texto e participar da trend. No geral, os programas têm um funcionamento parecido, bastando descrever com certos detalhes a imagem que você deseja criar para que o software gere a foto em poucos segundos.

Como criar uma imagem usando inteligência artificial

Nos comentários de um dos vídeos da trend, usuários recomendaram a plataforma Leonardo.AI para gerar as imagens que aparecem nos clipes. O TechTudo testou a ferramenta, que tem app disponível para iPhone (iOS), e conseguiu criar uma imagem usando uma foto real como base. A seguir, veja como usar o Leonardo.AI para gerar uma foto baseada em inteligência artificial.

Para usar o app, é necessário ter uma conta na plataforma. Depois disso, clique em “Generate”, no menu inferior, e deslize a tela para baixo até encontrar a aba “Image to Image”. Lá, clique em “Select” e faça o upload da imagem que servirá como base para o software — nesse exemplo, usamos uma foto da praia de Copacabana. Em seguida, deslize a tela para cima novamente e, em “Prompt”, descreva em detalhes como você imagina a sua foto gerada pela IA finalizada. Depois disso, basta clicar em “Generate Images” e esperar alguns segundos até que sua foto seja criada.

É possível gerar imagens realistas usando o software de inteligência artificial Leonardo.AI — Foto: Reprodução/Clara Fabro

O app gera quatro opções de imagens, que podem ser compartilhadas ou salvas na galeria no dispositivo. O lado negativo é que ele está disponível apenas em inglês, portanto, é necessário que o comando seja escrito na língua inglesa.

Imagem de como seria a praia de Copacabana se fosse abandonada, gerada pelo Leonardo.AI — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Com informações de TikTok

