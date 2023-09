Comandos de Starfield: veja cheats para jogar no PC e como usá-los no Xbox

É possível utilizar comandos e cheats para facilitar a sua vida em Starfield . Com temática de ficção científica, o jogo foi produzido pela Bethesda e lançado para PC, Xbox Series S e Xbox Series X . Nele, o jogador controla um personagem personalizado com a missão de explorar o cosmo e seus planetas, além de enfrentar ameaças desconhecidas. Entre os cheat codes disponíveis, estão benefícios como munição infinita e "invisibilidade". Vale lembrar, contudo, que os jogadores de Xbox não podem acionar as trapaças de forma nativa em seus consoles, sendo obrigados a utilizar a função "Play Anywhere".

Starfield foi lançado “de graça” para assinantes do Xbox Game Pass e também pode ser comprado por preços a partir de R$ 299. A seguir, conheça os comandos do game e saiba como utilizá-los no PC e no Xbox.

Starfield é compatível com cheats no PC e, indiretamente, no Xbox; saiba como utilizar as trapaças — Foto: Divulgação/Bethesda

Cuidados ao usar Cheat Codes em Starfield

É preciso tomar cuidado ao utilizar os códigos em Starfield, já que eles podem deixar o jogo mais pesado e fazer com que seu PC tenha problemas ao rodar o game. Por isso, não é recomendado acionar muitas trapaças ao mesmo tempo. Além disso, os cheat codes desabilitam as Conquistas do sistema do Xbox — ou seja, se isso for um problema para você, é melhor evitá-los.

Usar cheats em Starfield desabilita as Conquistas do Xbox — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

É possível usar comandos no Xbox Series X/S?

Não é possível utilizar cheats de Starfield de forma nativa no Xbox. Isso acontece porque é preciso abrir o chamado “console”, uma caixa de texto onde entramos com os comandos. Infelizmente, isso não está disponível nas versões para Xbox.

Uma solução é, caso o jogador tenha acesso ao jogo no PC, usar os comandos por meio do recurso “Play Anywhere” do videogame. Com ele, pode-se começar o jogo no Xbox, salvar, abrir o mesmo save no computador PC, ativar o cheat code e, por fim, voltar ao console. Vale lembrar que, graças ao Game Pass, os jogadores podem baixar Starfield nos dois aparelhos sem custo adicional.

Como usar cheat codes de Starfield no PC?

Para começar a usar os cheat codes de Starfield no PC, faça o seguinte procedimento.

Pause o jogo já em andamento; Pressione a tecla ~ (til) no seu teclado (em alguns casos, pode ser ` ou @) para abrir o console; Digite o código desejado e pressione Enter no teclado.

É possível inserir comandos de Starfield no PC — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Lista dos cheat codes de Starfield

Invencibilidade e munição infinita (God Mode) – tgm

Invencibilidade Normal – tim

Destravar todos os poderes – psb

Ficar indetectável no cenário – tdetect

Ninguém te acerta nos combates – tcai

Personagens não colidem entre si – tcl

Ligar e desligar menus – tm

Câmera livre – tfc

Matar todos os personagens do computador – killall

Matar todos os personagens hostis – kah

Reviver personagem do computador – resurrect

Destrancar portas e compartimentos – unlock

Trocar o gênero do personagem – sexchange

Dormir sem usar cama ou cadeira – showmenu sleepwaitmenu

Iniciar todas as missões – saq

Completar todas as missões principais – caqs

Iniciar compactação – RunCompaction

Ligar e desligar vibração do controle – EnableRumble

Pintar bandeira – SetFormKnown

Dar nome a uma missão – SetQuestAliasLogging

Descobrir se personagem é invulnerável – IsInvulnerable

Resetar o jogo – ForceReset

Testar mira – TestAim

Mudar visual da arma – ToggleWeaponOverlay

Adicionar objeto a outro – AttachMod

Remover objeto de outro – RemoveMod

Mudar roupa – SetOutfit

Passar as horas – PassTime

Pausar qualquer cena – PauseScene

Ir para planeta próximo – MoveToPlanet

Alterar aparência do personagem -- showlooksmenu player 1

Completar todos os desafios de velocidade -- setforcespeechchallengealwayssucceed 1

Modificar nível do personagem -- player.setlevel (Valor)

Gerar item ou criatura -- player.placeatme (Item ID) (Valor)

Recebe qualquer recompensa -- player.paycrimegold 0 0 (Facção)

Remover habilidades e antecedentes -- player.removeperk (Perk)

Matar um personagem -- Kill (Nome)

