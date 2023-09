Como rastrear um celular Android ou iPhone? Veja o guia completo

É possível rastrear um celular e outros dispositivos Android e iOS ( iPhone ) de maneira simples. Sistemas operacionais do Google , da Apple e até mesmo das fabricantes Xiaomi e Samsung oferecem ferramentas nativas que auxiliam o usuário no processo de rastreio do smartphone. Assim, é possível encontrar os aparelhos caso os tenha perdido, esquecido em algum lugar ou até mesmo sido roubado.

Para localizá-los, basta que o dispositivo esteja conectado à internet e as configurações necessárias tenham sido realizadas antes do sumiço. É possível rastreá-los através do Google, pelo aplicativo Buscar, da Apple, no WhatsApp e de outras maneiras. Confira!

O rastreio de celulares é importante em caso de roubo, perdas e furtos — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝 Qual celular barato devo comprar? Opine no Fórum do TechTudo

O guia do TechTudo abaixo traz todas as dúvidas sobre como rastrear um celular. Veja todos os temas que serão abordados:

Como rastrear iPhone roubado ou perdido Como rastrear celular Android roubado ou perdido Como rastrear um celular pelo Google Como rastrear um celular pelo WhatsApp Posso rastrear celular pelo número de telefone? Tem como rastrear o celular pelo IMEI? Posso rastrear um celular sem internet? Como rastear o celular se estiver desligado? É possível rastrear um celular resetado? Consigo rastrear o celular com o GPS desligado? Quanto tempo leva para rastrear um celular? Posso ativar a localização do celular à distância? Apps para rastrear localização do celular Localizei meu celular roubado. O que fazer?

1. Como rastrear iPhone roubado ou perdido?

Os dispositivos Apple (iPhone, Macbook, Apple Watch e AirPods) podem ser rastreados através do aplicativo Buscar, que permite conferir em tempo real a localização dos aparelhos. Além disso, é possível emitir alertas sonoros, compartilhar a localização com amigos e familiares, acionar a tela de bloqueio do iPhone, assim como apagar todos os dados do aparelho.

Para usar o aplicativo Buscar, clique sobre o iPhone ou dispositivo que deseja localizar. Será exibida a posição atual e o percentual de bateria do mesmo. Caso o tenha perdido em casa, basta clicar em “Reproduzir som”, que o dispositivo emitirá um alerta para ajudar a encontrá-lo.

Detalhe de como navegar pelo app Buscar, do iOS — Foto: Danilo Sousa/TechTudo

Em caso de perda ou roubo, ative a opção “Marcar como perdido” para receber uma notificação quando a localização estiver disponível. O app também bloqueará a ativação, impedindo qualquer pessoa que não tenha o ID Apple de usar o aparelho.

Além disso, o app protege os cartões e serviços de pagamento, deixando o aparelho impossibilitado de ser desbloqueado, a menos que o código correto seja digitado. O aparelho vai exibir uma mensagem ou número de contato de emergência (cadastrado previamente pelo dono) para que a pessoa que o encontrar possa entrar em contato.

2. Como rastrear celular Android roubado ou perdido?

O rastreamento de celulares Android pode ser feito através do serviço do Google chamado Encontre meu Dispositivo. No Samsung, os usuários de Galaxy utilizam o Find My Mobile, que revela a localização e traz recursos exclusivos que o Google não oferece. Já através do Mi Cloud, para usuários Xiaomi, é possível fazer o rastreamento do aparelho, emitir sons de alerta e ainda localizar o dispositivo após ele ser resetado, voltando às configurações de fábrica.

3. Como rastrear um celular pelo Google?

Os usuários de Android podem rastrear o celular através do app Encontre meu dispositivo. A aplicação fornece a localização de smartphones, tablets e smartwatches, permitindo aos usuários bloquear o aparelho em caso de roubo, assim como limpar todos os dados do Android. E se o aparelho estiver por perto, será possível emitir um alerta sonoro que tocará durante cinco minutos, mesmo que esteja no modo silencioso.

Passo a passo para localizar o seu aparelho no Google Encontre meu dispositivo — Foto: Danilo Sousa/TechTudo

Na opção "Proteger dispositivo", o acesso aos dados será bloqueado imediatamente. Depois, é possível realizar o procedimento de desbloqueio digitando o código de acesso ou a combinação numérica na tela de bloqueio com o dispositivo em mãos.

Vale ressaltar que ao clicar em "Limpar dispositivo”, os dados serão apagados permanentemente, excluindo aplicativos, fotos, vídeos e demais arquivos.

4. Como rastrear um celular pelo WhatsApp?

Localizar um dispositivo pelo WhatsApp também é possível. Para que isso aconteça, é necessário que o usuário compartilhe sua localização com algum contato e que a internet do aparelho esteja ligada. Para isso, basta abrir a conversa com a pessoa que deseja compartilhar a localização, selecionar o menu de envio de mídias, clicar em “Localização” e escolher entre compartilhar local fixo ou em tempo real.

O contato que receber a localização, poderá clicar sobre a mensagem para que a posição atual do dispositivo seja exibida. Lembrando que o recurso tem um prazo de duração, após o término, não será possível consultar.

Passo a passo para o envio de localização através do WhatsApp — Foto: Danilo Sousa/TechTudo

5. Posso rastrear celular pelo número de telefone?

Não. O rastreamento de dispositivo através do número de celular é um recurso que só pode ser solicitado pelas autoridades. É usado em casos extremos, onde o indivíduo está sob investigação policial, e mesmo assim necessita de uma ordem judicial que autorize.

6. Tem como rastrear o celular pelo IMEI?

No Brasil, alguns estados possuem plataformas ligadas ao banco de dados da polícia que permitem aos usuários identificar celulares roubados através do IMEI, número de identificação do telefone.

Para ter acesso, entre no site da secretaria de segurança de seu estado, certifique-se de que o serviço está disponível e faça o cadastro de seus dados e do aparelho. Se o dispositivo for encontrado, será possível recuperá-lo através da conferência do número IMEI cadastrado.

Caso não tenha o celular em mãos, é possível descobrir o IMEI na caixa do aparelho – a numeração está impressa no código de barras, ou pela nota fiscal do mesmo. Se não tiver nenhum destes itens, também é possível descobrir o código no site da Apple, para usuários de iPhone, ou no Gerenciador de Aplicativos do Google, para celulares Android.

Confira o número de IMEI e registro da Anatel na traseira do celular — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

7. Posso rastrear um celular sem internet?

Pode. Para usuários do iOS, existe a opção “Buscar iPhone offline”, que está disponível a partir do iPhone 11, com o sistema iOS 13, mas o aparelho precisa estar adicionado à rede do app Buscar. A tecnologia utiliza um sistema chamado “localização por crowdsourcing” que envia um sinal para outros dispositivos próximos da Apple, até a última posição, mesmo que o celular estejam sem conexão Wi-Fi ou de dados móveis.

Nos aparelhos Android, os celulares da Samsung possuem uma ferramenta semelhante, tornando possível rastrear dispositivos offline. O sistema une a tecnologia Bluetooth à Galaxy Find Network, criando uma rede de comunicação com os aparelhos da marca que estão próximos.

No Google, é possível ativar a opção “Armazenar localização recente”, que criptografa a posição do seu dispositivo e compartilha com o sistema da empresa. Através dela, é possível encontrar um dispositivo que estiver offline.

É possível rastrear o celular sem internet — Foto: Reprodução/Tim Samuel

8. Como rastear o celular se estiver desligado?

A partir do iPhone 11, o serviço de rastreamento fica disponível por até 24 horas após o dispositivo ser desligado, mantendo a localização visível no app Buscar. Nos modelos que antecedem o iPhone 11, a última localização é enviada quando a bateria está prestes a acabar, basta ativar a opção nos Ajustes do iOS.

Assim como a Apple, os dispositivos Samsung também enviam a última localização registrada antes de serem desligados. Os aparelhos ainda contam com a opção Find My Mobile, que permite estender remotamente a duração da bateria por tempo suficiente para aumentar a possibilidade de rastrear o dispositivo. No entanto, a função Encontre Meu Dispositivo, do Google, ainda não rastreia o dispositivo caso esteja desligado.

Muitos sistemas operacionais permitem rastrear o celular desligado — Foto: Reprodução/Unsplash

9. É possível rastrear um celular resetado?

Sim. iPhones a partir do sistema iOS 15 e celulares da Xiaomi podem ser rastreados mesmo após terem sido resetados. Entretanto, o Encontre Meu Dispositivo, do Google, e o Find My Mobile, da Samsung, não rastreiam o aparelho após as configurações de fábrica serem restauradas.

10. Consigo rastrear o celular com o GPS desligado?

GPS pode ser usado para rastrear os celulares — Foto: Reprodução/Freepik

Sim. É possível rastrear o celular que está com o GPS desligado através de um sistema chamado Triangulação de Antenas, que se comunicam com o dispositivo para estabelecer a conexão à rede de telefonia. Neste processo, a tecnologia registra informações e permite descobrir a localização aproximada do dispositivo.

Os StingRays também podem ser utilizados para rastrear um aparelho. Estes aparelhos de vigilância, usados por agências governamentais, interceptam e monitoram informações de dispositivos móveis, podendo pegar informações do IMSI e do IMEI do aparelho quando está conectado.

Mais conhecido pelos usuários, o Bluetooth permite a transferência de dados entre dispositivos, assim como a localização. O local também pode ser obtido através de redes Wi-Fi públicas, que solicitam ao usuário que concorde com o rastreamento do aparelho ao se conectar à rede.

Além destas opções, os Spywares, aplicativos espiões desenvolvidos para coletar informações pessoais e monitorar as atividades dos usuários, também podem ser usados a fim de encontrar um celular. Eles são capazes de recolher materiais relacionados a dados bancários, mensagens e chamadas de voz, assim como informações sobre a localização.

11. Quanto tempo leva para rastrear um celular?

O processo é simples. Se o dispositivo estiver ligado (com bateria) e conectado à internet, o rastreamento é feito em tempo real por todos os sistemas mencionados acima: Google, Apple, Samsung e Xiaomi. Vale lembrar que os iPhones mais novos podem ser rastreados mesmo quando desligados, entretanto, a última localização pode demorar a aparecer.

Melhorias no serviço "Encontrar meu dispositivo" foram anunciadas no Google I/O 2023 — Foto: Divulgação/Google

12. Posso ativar a localização do celular à distância?

Não é possível ativar a localização à distância (apenas começar a usá-la quando perder o dispositivo). Para que todos os serviços de rastreamento funcionem, é necessário configurá-los previamente no seu celular. Se o usuário não estiver com a conta Google conectada, não tiver cadastrado o aparelho no app Buscar (para usuários Apple), no Find My Mobile (nos celulares Galaxy) ou no Mi Cloud (para usuários Xiaomi), não será possível localizar o aparelho.

13. Apps para rastrear a localização do celular

Esquema de aplicativo para rastrear um celular perdido ou roubado — Foto: Divulgação/Google Play

Aplicativos de rastreamento são criados, inicialmente, para auxiliar no monitoramento de filhos e parentes, ou no compartilhamento da sua localização com outros usuários. No entanto, eles também devem facilitar no processo de localização de um aparelho perdido ou roubado. Veja alguns exemplos.

Life 360: está disponível para Android e iOS e permite aos usuários compartilhar a localização, receber alertas quando seus amigos ou familiares saem de casa, além de possibilitar o compartilhamento de fotos e mensagens de texto no recurso de bate-papo seguro.

está disponível para Android e iOS e permite aos usuários compartilhar a localização, receber alertas quando seus amigos ou familiares saem de casa, além de possibilitar o compartilhamento de fotos e mensagens de texto no recurso de bate-papo seguro. GeoZilla: disponível em dispositivos iOS e Android, o GeoZilla é o primeiro localizador de GPS baseado em IA. O programa custa US$ 194 por ano e conecta membros da família, além de fornecer o rastreamento e monitoramento seguro de suas localizações e atividades em tempo real.

disponível em dispositivos iOS e Android, o GeoZilla é o primeiro localizador de GPS baseado em IA. O programa custa US$ 194 por ano e conecta membros da família, além de fornecer o rastreamento e monitoramento seguro de suas localizações e atividades em tempo real. Whistle Me: com mais de 500 milhões de downloads na Google Play Store, o app permite ao usuário encontrar seu dispositivo perdido através de um alerta sonoro ativado com o seu assovio.

com mais de 500 milhões de downloads na Google Play Store, o app permite ao usuário encontrar seu dispositivo perdido através de um alerta sonoro ativado com o seu assovio. iSharing: com versões gratuitas para Android e iPhone, o app mostra a localização em tempo real e tem algumas outras funções mais específicas, como histórico de locais visitados, alerta de pânico e até a possibilidade de visualizar a rua onde o dispositivo está. O programa também mostra o nível de bateria do aparelho rastreado.

14. Localizei meu celular roubado. O que fazer?

Celular roubado precisa de cuidados após ser encontrado — Foto: Reprodução/Pond5

Em caso de roubo ou furto do aparelho, a primeira coisa a ser feita é procurar uma delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência (B.O). Em seguida, a vítima deverá informar em detalhes tudo o que aconteceu, para que a polícia possa iniciar as investigações.

Também é possível registrar o B.O pela internet, através dos sites das Polícias Civis locais. O documento tem o mesmo valor legal que a versão física e está disponível em todos os estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal. Sob posse deste documento, o usuário poderá recorrer a possíveis seguros que tenha contratado para proteger o aparelho.

Vale ressaltar que neste tipo de situação, não é recomendado que a vítima vá atrás do dispositivo sozinha, pois pode ser perigoso. O indicado é bloquear o acesso ao celular, quando isso for possível, e cancelar ou suspender os serviços de pagamento e de dados pessoais que possam ser acessados no aparelho.

Veja também: Como baixar tudo que o Google Maps sabe sobre você