Conheça Bring the Soul, documentário do BTS disponível na Netflix

Bring the Soul, documentário do famoso grupo de K-pop BTS, estreou no catálogo da Netflix neste domingo (10), para a felicidade dos Armys, e já ocupa a quarta posição no Top 10 de filmes. Lançado oficialmente em 2019, o longa-metragem chega à plataforma pela primeira vez com dublagem em português. Com produção assinada pela gravadora Big Hit Music e direção de Park Jun-soo, o projeto acompanha a boy band sul-coreana durante os bastidores da turnê mundial de Love Yourself: Speak Yourself, que ocorreu entre 2018 e 2019.

O projeto documental estreou primeiramente nos cinemas de 110 países ao redor do mundo e foi um enorme sucesso de bilheteria, sendo considerado o maior evento de estreia no cinema de todos os tempos da história, segundo a Forbes. Se você é fã de K-pop, confira, a seguir, mais detalhes de Bring The Soul.

Filme documental Bring the Soul, do BTS, foi lançado em 110 países ao redor do mundo — Foto: Divulgação/Trafalgar Releasing

Detalhes de Bring Your Soul

Em apenas um pouco mais de uma hora e meia de duração, o documentário segue os sete integrantes do BTS, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook, em meio à turnê mundial do álbum Love Yourself: Speak Yourself na Europa. Com cenas exclusivas dos bastidores, o longa ainda oferece aos fãs uma perspectiva mais íntima da dinâmica do grupo, contando com histórias pessoais e os desafios da profissão, além de reflexões dos cantores.

A produção sul-coreana exibe ainda performances ao vivo do grupo nos palcos e, no final, mostra os integrantes em um telhado de Paris, durante uma conversa aberta sobre a turnê. Considerado um enorme sucesso de bilheteria, o longa teve um desempenho positivo. No IMDb, tem nota 8,4, com base em 2,6 mil considerações, enquanto no Rotten Tomatoes atingiu 99% de aprovação do público.

Mais produções do BTS no streaming

Para a felicidade dos fãs, outros projetos envolvendo os membros do BTS também estão disponíveis no streaming. Ganham destaque BTS: Permission to Dance On Stage – LA, o filme dos shows ao vivo do grupo no estádio SoFi de Los Angeles no final de 2021; In The Soop: Friendscation, uma série com um elenco repleto de estrelas, destacando Park Seojun, o rapper Peakboy, Choi Wooshik, Park Hyungsik; j-hope – IN THE BOX e SUGA: Road to D-Day, todos presentes no Disney+.

Por fim, vale ressaltar que o BTS encontra-se atualmente em um período de hiato contínuo por conta dos deveres militares obrigatórios de seus integrantes, sob a lei sul-coreana. Devido a isso, cada um dos idols vem focando paralelamente em suas carreiras solo e a formação completa da boy band só tem previsão de subir aos palcos novamente em 2025.

Confira o trailer de Bring the Soul:

