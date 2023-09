Conheça Marvel Move, jogo de exercícios com super-heróis da Marvel

Marvel Move é um game fitness disponível para Android e iPhone ( iOS ) que coloca você para fazer exercícios com heróis e vilões dos quadrinhos e filmes Marvel. Esta é uma produção do aplicativo ZRX, conhecido pelo game Zombies, Run! , um jogo temático que mistura o ato de correr na rua com invasão zumbi.

Agora, é possível escolher uma atividade, realizar corridas, subir de nível e desbloquear itens ou personagens da Marvel de acordo com a sua performance, como os Vingadores, X-Men, Homem-Aranha e outros. O jogo também está disponível no Brasil, mas os áudios que acompanham as histórias são apenas em inglês – e sem legendas, por enquanto.

Marvel Move está disponível para Android e iPhone (iOS) — Foto: Divulgação/ZRX

Como jogar Marvel Move

Marvel Move é obtido a partir do aplicativo ZRX, sendo necessário baixá-lo no seu celular e acessar o segmento do game. O app pode ser aproveitado gratuitamente por algum tempo, mas para usar todas as suas funcionalidades é necessário pagar uma mensalidade de cerca de R$ 40 – o valor pode variar, de acordo com a época ou plataforma.

Logo depois de escolher sua assinatura, ou gratuidade, e configurar seu perfil, o jogo pede para você definir uma narrativa para acompanhar. São como arcos de quadrinhos, na qual uma saga é contada com início, meio e fim. Há histórias dos X-Men, Thor e Loki, Hulk, Vingadores, entre outros. Cada um apresenta um enredo único em relação às revistas originais, além de artes inéditas para aproveitar.

Marvel Move te coloca para correr ao som de histórias dos heróis em quadrinhos — Foto: Divulgação/ZRX

A jogabilidade, claro, é totalmente física. Enquanto a história é narrada, o jogador assume o papel de heróis que se deslocam pela cidade. Você pode correr, caminhar ou apenas simular que está correndo, levantando as pernas enquanto fica no mesmo lugar. O game também te permite definir uma meta de tempo e configurar um tocador de música enquanto realiza os exercícios físicos - apesar de não ter suporte para Spotify ou Deezer.

O jogo também registra tudo no histórico do jogador, como tempo, calorias aproximadas gastas no exercício e mais elementos relacionados. A produtora do ZRX promete ainda atualizações constantes, como novas histórias focadas em Demolidor, Feiticeira Escarlate e Viúva Negra.

Requisitos de Marvel Move

O jogo requer um celular Android ou iPhone (iOS) nas versões de sistema mínimas a seguir:

Requisitos mínimos - Marvel Move Requisitos Mínimos Android iOS Sistema operacional: 5.0 12.2 Memória: 230MB 230MB Resolução de tela: 800x480 640x960

