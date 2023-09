Connect MAX Feminino traz sofisticação e bem-estar em um smartwatch único

Mulheres conectadas no dia a dia buscam versatilidade e praticidade. Antenada aos gostos e às necessidades de suas consumidoras, a Technos lançou o Connect MAX Feminino, que chega para ser um aliado para uma jornada mais saudável, mas sem perder a sofisticação. O novo smartwatch tem mais de 30 funcionalidades e 100 opções de mostradores, é resistente à água em 50 metros, monitora o ciclo menstrual e o estresse, além de ter lembrete para o consumo de água. O acessório se diferencia pelas pulseiras de aço com acabamento escovado, que transmitem elegância e requinte, e chega com quatro versões diferentes.

O Connect MAX Feminino vem nas cores dourado com preto, rosé com verde-menta, prata com rosa-claro e preto com vinho-bordô. Seu design único e elegante é complementado pela versatilidade, já que vem com duas pulseiras para customização, uma em aço inoxidável e outra em silicone. Assim, o smartwatch se adapta a qualquer ocasião e looks, sejam casuais, sociais ou práticas esportivas.

Monitoramento de estresse e ciclo menstrual

Além dos mais de 100 mostradores, Connect MAX Feminino permite a personalização do mostrador com qualquer foto do celular, com um visor amplo de alta resolução. Uma das grandes funcionalidades do smartwatch é a resistência à água em 50 metros (5 ATM), perfeito para quem gosta de praticar atividades na água. O relógio oferece bateria de longa duração, chegando a 10 dias de uso. O modelo também tem controle de músicas e vem com um ano de garantia.

Outras novidades do Connect MAX Feminino são o monitoramento de estresse, do ciclo menstrual e a medição de oxigênio no sangue. Com a implementação de novos recursos, o novo smartwatch da Technos disponibiliza um panorama geral de treinos e bem-estar, para ajudar as usuárias a gerenciarem suas próprias metas diárias e obterem informações sobre sua saúde a qualquer momento. São mais de 14 esportes disponíveis, como futebol, vôlei, escalada, yoga, natação, ciclismo, além de exercícios de respiração, monitoramento cardíaco e de sono.

O novo Connect Max Feminino tem mais de 30 funcionalidades e 100 opções de mostradores — Foto: Divulgação

Monitoramento de água e de desempenho

Está bebendo muita ou pouca água? O Connect Max Feminino tem lembrete e histórico de copos de água tomados por dia. O modelo ainda faz reconhecimento automático de atividade física para os exercícios de corrida e caminhada, e um histórico do que foi feito e seu desempenho. Outra vantagem é a integração com o Strava, que atualmente é um dos principais aplicativos de monitoramento de esportes do mundo, também está disponibilizada o pareamento de dados no aplicativo do Technos Connect MAX.