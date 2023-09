Counter-Strike 2 (CS2) é lançado pela Valve; veja requisitos e novidades

Anunciado em março, CS2 se destaca por utilizar do motor gráfico mais recente da desenvolvedora, a Source 2, no lugar da antiga Source de 2004. O novo recurso assegura visuais muito mais detalhados, mas também traz melhorias perceptíveis para a gameplay. A previsão é que o jogo mantenha ou até supere a popularidade de CS:GO, que chegou a alcançar um pico de mais de 1,5 milhão de jogadores na Steam em setembro de 2023.

Counter-Strike 2 é anunciado nesta quarta-feira (27) pela Valve; veja requisitos e como baixar — Foto: Divulgação/Valve

Em um vídeo publicado na conta oficial de Counter-Strike no Twitter nesta quarta-feira (27), a Valve afirma que a nova era de CS chegou. É possível ver diversos mapas, skins e rankings do novo jogo, além da mudança para os novos gráficos, no motor Source 2, já utilizado em jogos como Dota 2 e Half-Life: Alyx. Confira o anúncio na íntegra:

À primeira vista, o principal destaque de CS2 são seus gráficos. Desde os primeiros vídeos do game, ficou visível a preocupação com detalhes como a renovação dos mapas, a iluminação, sombras, reflexos e até as novas interações com a granada 'smoke'. Contudo, vale ressaltar também mudanças de interface, no número de rodadas por mapa e o fim dos problemas com o tickrate - que trará respostas imediatas em relação à movimentação e disparos. CS2 também conta com mudanças nas ranqueadas, já que utiliza do sistema de temporadas e traz um maior número de estatísticas.

CS2 também conta com mudanças nas ranqueadas e sistema de temporadas — Foto: Reprodução/X

O lançamento de Counter-Strike 2 estava previsto para ocorrer em algum momento do verão do hemisfério norte (inverno no Brasil). Por conta de alguns vazamentos, a informação era que o jogo seria lançado no sábado (23), dia do equinócio da mudança de estação. Como o game chegou dias depois, alguns usuários teorizaram que houve atraso por algum tipo de problema no desenvolvimento, mas acredita-se que tudo ocorreu conforme o planejado pela Valve. Na página do jogo na Steam, a desenvolvedora diz que CS2 oferece o maior salto tecnológico na história da série".

CS 2 traz renovação dos mapas, a iluminação, sombras, reflexos e até as novas interações com a granada 'smoke' — Foto: Reprodução/X

Como baixar o CS2 e requisitos mínimos:

Até o momento, foram divulgados apenas os requisitos mínimos do jogo. Já é possível dizer que ele exige mais dos computadores que seu antecessor, o CS:GO. Para ter acesso ao jogo, é preciso acessar o Steam (https://store.steampowered.com) e buscar por Counter-Strike 2 na barra de pesquisa. Clique no nome do jogo e, em seguida, adicione ao carrinho. Para fazer download, é preciso ter o programa da loja de jogos já instalado no seu computador.

Requisitos mínimos de CS2 Requisitos mínimos Sistema operacional Windows 10 (64 bits) Processador Processador com 4 threads físicas — Intel® Core™ i5 750 ou superior Memória RAM 8 GB Placa de vídeo Placa de vídeo deve ter 1 GB ou mais de memória, e ser compatível com DirectX 11 e Shader Model 5.0 Armazenamento 85 GB livres

Com informações de Counter-Strike (1 e 2), Gamesradar, Dexerto e Blast.TV

