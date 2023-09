Cozinha inteligente? Samsung lança app com IA e integração com eletros

O Samsung Food é o novo aplicativo de alimentação da empresa sul-coreana que conta com mais de 160 mil receitas. A ferramenta é uma versão reformulada da plataforma Whisk, um banco de dados de alimentos adquirido em 2019 pela companhia. O aplicativo é integrado com os aparelhos da Samsung, de forma que o usuário possa sincronizar, por exemplo, forno e geladeira ao app para auxiliar no preparo das refeições. Já as receitas são sugeridas através de uma seleção prévia das preferências alimentares e restrições. A sazonalidade também é levada em consideração, já que o usuário pode escolher comidas de quais países prefere. A seguir, confira mais detalhes do app que já está disponível em oito idiomas e 104 países.

Refrigerador da Samsung pode ser integrado com Samsung Food — Foto: Divulgação/Samsung

📝Como desbloquear celular Samsung Note 10? Veja no Fórum do TechTudo

O que é Samsung Food?

O Samsung Food é um aplicativo que apresenta mais de 160 mil receitas, além de uma área de comunidades, onde é possível compartilhar pratos e comentários. O app também conta com uma opção de planejamento alimentar, na qual é possível criar um roteiro para as refeições semanais. Uma outra funcionalidade da plataforma é a lista de compras, em que o usuário consegue adicionar alimentos que precisam ser adquiridos. Assim, ao salvar uma receita no app, o serviço analisa e organiza os ingredientes de acordo com a lista de compras.

Em 2024, a Samsung promete integrar a tecnologia Vision AI, que permitirá que o Samsung Food reconheça os alimentos que estão em um prato através de uma foto e informe qual a receita e ingredientes necessários para reproduzir aquela refeição, além de transmitir quais são as informações nutricionais. Ao fotografar a comida, automaticamente, os ingredientes poderão ser adicionados à lista de compras e salvos na coleção dentro do app. Uma outra sincronização que promete ser inclusa é com o Samsung Health, para que os usuários possam receber sugestões de receitas que estejam de acordo com a dieta do usuário, IMC, composição corporal e consumo de calorias.

Como funciona?

Ao entrar no app pela primeira vez, o usuário é direcionado a selecionar se há alimentos restritos em sua alimentação, quais são as preferências culinárias e quais pratos sazonais o agradam mais. A plataforma é composta por duas grandes abas: Atividades e Comunidades. A aba Atividades funciona como um feed, exibindo as receitas sugeridas ao usuário. Já na aba Comunidades, as receitas são divididas por temas, como “Populares no TikTok”, “Veganas”, “Dez ingredientes ou menos” etc.

Ao selecionar uma receita, é possível salvar, adicionar ingredientes na lista de compras ou incluir no planejamento de uma refeição semanal. Também é possível visualizar o passo a passo da receita, além das informações nutricionais. O app também permite personalizar a receita de acordo com a quantidade de pessoas que serão servidas, além de dar opções de alimentos que podem ser trocados.

Além disso, o Samsung Food conta com integração com a linha de aparelhos Bespoke. É possível, por exemplo, acessar o app através do painel do refrigerador Bespoke Family Hub e enviar as configurações de cozimento ao forno Bespoke, de forma que o aparelho já realize ações como pré-aquecer e definir temperatura e tempo automaticamente de acordo com a receita escolhida no app. Até o final do ano, a empresa pretende integrar o Food com outros aparelhos como o micro-ondas e fogões de indução da marca.

Já pode baixar?

Sim. O Samsung Food já está disponível para Android e iOS. No entanto, a integração com os eletrônicos da Samsung ainda não é compatível com todos os aparelhos.

Veja também: 5 Aplicativos gratuitos que você precisa ter no celular!