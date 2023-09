Culpa do titânio? iPhone 15 Pro ‘reprova’ em teste de resistência; entenda o motivo

O iPhone 15 Pro mostrou ser menos resistente do que o iPhone 14 Pro em um teste de durabilidade realizado pelo youtuber e produtor de conteúdo Sam Kohl, do portal Apple Track. Em um vídeo publicado na última sexta-feira (22) em seu canal do YouTube , Sam fez diversas comparações entre os dois celulares top de linha de Apple, e o resultado mostrou que, apesar do iPhone 15 Pro estrear as bordas de titânio com uma promessa de maior resistência, o iPhone 14 Pro, que traz bordas em aço, se saiu melhor.

No final do experimento, o iPhone 15 Pro ficou com a traseira quebrada, a tela pixelada e o compartimento de câmera solto, enquanto o iPhone 14 Pro sofreu com rachaduras nos vidros mas continuou funcionando perfeitamente. Nas linhas a seguir, entenda melhor como foi feito o experimento e qual foi a explicação encontrada por Sam para o ocorrido.

Em comparativo com iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro levou a pior e saiu detonado; veja — Foto: Reprodução/YouTube

📝 Como ativar 5G no iPhone? Veja no Fórum TechTudo

No vídeo publicado pelo youtuber, que já soma mais de 18 mil curtidas e 730 mil visualizações, ele segura os dois celulares a uma mesma distância do chão e os solta para comparar a forma como os dispositivos lidam com o impacto. Nas primeiras tentativas, os dois modelos se saíram bem — nenhum deles ficou com a tela rachada ou com marcas nas bordas causadas pelas quedas. Contudo, conforme Sam ia aumentando o nível de dificuldade do teste, o iPhone 14 Pro foi o primeiro celular a apresentar arranhões e amassados nas laterais, enquanto as bordas de titânio do iPhone 15 Pro permaneciam intactas.

Apesar disso, essa não foi a realidade do teste por muito tempo. Após mais algumas quedas, tanto o vidro da parte de trás do iPhone 15 Pro quanto o display frontal do dispositivo apresentaram rachaduras nas bordas, enquanto a tela e o vidro da parte de trás do iPhone 14 Pro permaneciam inteiros. Analisando os impactos, Sam pressupôs que o vidro do iPhone 15 Pro pode ter quebrado primeiro por conta das bordas arredondadas do dispositivo - contrariando a ideia inicial de que ele seria mais resistente e durável pela presença do acabamento em titânio.

iPhone 15 Pro saiu com a tela pixelada após o teste de durabilidade, enquanto o iPhone 14 Pro continuou funcionando — Foto: Reprodução/YouTube

Depois de passar por mais alguns testes, metade do display do iPhone 15 Pro ficou coberto por pixels brancos, o que inutilizou o dispositivo. Alguns testes de queda depois, foi a vez das câmeras traseiras se soltarem por completo do dispositivo - ao tempo em que o iPhone 14 Pro já apresentava os vidros frontal e traseiro quebrados, mas continuava funcionando perfeitamente e, inclusive, podia tirar fotos.

Baseado no vídeo de Sam, o site especializado 9to5Mac fez uma análise um pouco mais aprofundada sobre os resultados obtidos com o teste de resistência. De acordo com o portal, uma explicação possível é a de que as bordas mais retas e em aço do iPhone 14 Pro absorveriam melhor o impacto, impedindo que ele chegasse aos vidros frontal e traseiro do smartphone.

Por outro lado, as bordas arredondadas em titânio do iPhone 15 Pro parecem fazer com que o impacto se espalhe pelos vidros do dispositivo e, por isso, eles quebrem com maior facilidade. O fato é que o iPhone 14 Pro resistiu às quedas de uma maneira muito mais satisfatória do que o iPhone 15 Pro, ao contrário do que muitos usuários poderiam imaginar.

Os novos modelos de iPhone 15 foram anunciados pela Apple no último dia 12 de setembro e trouxeram algumas novidades interessantes. Além da substituição da porta patenteada Lightning pela entrada USB-C, todos os novos modelos também trazem o design Dynamic Island, algo que tinha ficado restrito apenas ao iPhone 14 Pro e ao iPhone 14 Pro Max na geração anterior. Além disso, os celulares da linha profissional da nova geração estrearam um corpo confeccionado em titânio - um material mais resistente e mais leve se comparado com o aço, presente nos modelos de iPhone 14 Pro e Pro Max.

Com informações de 9to5Mac, LiveMint e YouTube

Veja também: Lançamento do iPhone 15: compramos o Pro Max antes de chegar no Brasil