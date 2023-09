Discord caiu? Usuários reclamam de instabilidade e bloqueios na plataforma

O Discord caiu e não está permitindo o acesso de usuários nesta sexta-feira (29). Conforme internautas, a plataforma apresenta mensagens de erro e bloqueio no site. O Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, mostra que o problema começou por volta de 8h, com um pico de 1.250 reclamações às 9h11. No Twitter , a plataforma reconheceu a queda do serviço e informou que já está apurando o que pode ter acontecido. A seguir, confira mais detalhes sobre a falha.

Discord está fora do ar e enfrente problemas no sistema nesta sexta-feira (29) — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Ainda segundo o Downdetector, a maioria dos usuários está enfrentando problemas de conexão com o servidor, 74% do total. 17% não consegue acessar o site e 9% estão com problemas no aplicativo.

Discord apresenta problemas nesta sexta-feira (29), conforme o Downdetector — Foto: Reprodução/TechTudo

O Google Trends também mostra que houve um aumento de buscas sobre o tema na últimas horas. Termos como "sorry, you have been blocked", "Cloudfare", "discord Down", "Discord Suporte", "Discord fora do ar" "Discord caiu" estão entre os principais termos de quem buscou informações quando a falha começou.

A página de status do Discord ainda não mostra detalhes sobre a queda, mas muitos usuários relatam que se depararam com mensagens como "desculpe, você foi bloqueado" ao tentar acessar a plataforma no computador. Confira relatos:

