Disney+ começa a proibir compartilhamento de senha no Canadá

O Disney+ é a nova plataforma de streaming a proibir o compartilhamento de senhas, seguindo o mesmo exemplo da Netflix . A plataforma do grupo Walt Disney anunciou a medida por e-mail para os assinantes do Canadá nesta quarta-feira (27). A partir de 1º de novembro, eles não poderão compartilhar sua senha com moradores fora da residência principal. As informações são do portal de tecnologia Engadget.

Conforme a atualização do documento (via MobileSyrup), "a menos que você tenha permissão devido ao tipo de serviço que possui, você não poderá compartilhar senhas com outras pessoas fora do domicílio". De acordo com o texto, o domicílio inclui todos os aparelhos conectados à conta principal utilizados pelos indivíduos que residem na mesma casa. Será possível também adquirir regras de uso adicionais em alguns tipos de assinatura.

Atualmente, o Disney+ custa R$ 33,90 mensais no Brasil. Até o momento, a nova medida foi aplicada apenas no Canadá — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

📝 The Walking Dead - Dead City: onde assistir no Brasil? Descubra no Fórum do TechTudo

A versão atualizada do contrato ainda afirma que o assinante deverá ter total responsabilidade pelo uso da conta. Caso haja desacordo com os termos do contrato, o Disney+ poderá "limitar ou encerrar o acesso ao serviço e/ou tomar quaisquer medidas permitidas neste contrato." No momento, o Disney+ não informou de que forma irá permitir o compartilhamento de senha para outros "tipos de serviço".

É possível que o modelo a ser adotado pela companhia seja o mesmo utilizado pela Netflix, que permite a compra de assinantes extras no valor de R$ 12,90 a partir da assinatura Padrão (R$ 39,90) e Premium (R$ 55,90). Na primeira, o assinante tem direito a adquirir um visitante; já na segunda modalidade são dois.