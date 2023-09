Dora Figueiredo (youtuber) reforma apartamento alugado e vira meme; confira

Dora Figueiredo virou assunto novamente nas redes sociais na última terça-feira (5). O motivo disso? A youtuber reformou um apartamento alugado com um projeto da arquiteta Patricia Pomerantzeff, do canal Doma Arquitetura, mas não conseguiu arcar com o reajuste gerado pela reforma, precisando devolver o imóvel assim que ele ficou pronto. A Internet, como é de costume, não deixou o caso passar impune, e logo diversos memes brincando com a situação foram publicados por usuários do Twitter.