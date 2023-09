Duolingo Music: app educacional vai oferecer curso de música; confira

📝 Qual é o melhor aplicativo de Libras? Veja no Fórum TechTudo

O Duolingo Music será apresentado oficialmente apresentada durante o Duocon, evento anual online e gratuito da plataforma sobre educação. Neste ano, o encontro acontece no dia 11 de outubro. Por enquanto, o que se sabe é que o novo curso ensinará a ler partituras e tocar mais de duzentas melodias conhecidas de maneira gamificada.

Durante o evento, a empresa também deve compartilhar o que tem chamado de "experiência multi-educacional", que reunirá todos os seus produtos em um só lugar. Será possível acessar de uma mesma plataforma os cursos de música, idiomas e matemática. As lições que envolvem os cálculos também receberam algumas atualizações e novos recursos.

“Sabemos que a matemática e a música, assim como a linguagem, transcendem culturas e conectam pessoas. Em breve, você poderá aprender matemática e música no mesmo aplicativo Duolingo – tudo com a mesma experiência divertida, envolvente e eficaz que você conhece ao aprender idiomas conosco", destacou Severin Hacker, cofundador e diretor de tecnologia do Duolingo, em comunicado.