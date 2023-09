É seguro ter Instagram 'de iPhone' no Android? Entenda mod e saiba riscos

É comum encontrar anúncios em sites de aplicativos que prometem trazer o Instagram de iPhone (iOS) para o Android. A propaganda é bastante tentadora, já que o app não muda apenas a aparência do Instagram, mas também afirma deixar as fotos com a qualidade do iOS e ainda disponibiliza os emojis exclusivos da Apple. No entanto, esses mods não são oficiais e podem representar grandes riscos para a segurança e privacidade do usuário. A seguir, saiba mais sobre os aplicativos que, supostamente, transformam o Instagram do Android no estilo do iPhone.