EA Sports FC 24 e Cyberpunk 2077 são destaques nos lançamentos da semana

EA Sports FC 24 e Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty são os destaques nos lançamentos da semana, com o novo game de futebol da antiga série FIFA e a expansão do RPG da CD Projekt Red para consoles de nova geração. Eles foram acompanhados ainda pelas corridas com personagens de desenhos animados de Disney Speedstorm, o simulador de fazenda Harvest Moon : The Winds of Anthos, e mais. Veja, a seguir, tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas em que estão disponíveis.

EA Sports FC 24 será o sucessor da série FIFA da Electronic Arts, agora com atletas femininas no modo Ultimate Team — Foto: Reprodução/Steam

EA Sports FC 24 - 29 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

EA Sports FC 24 é fruto do fim da parceria entre Electronic Arts e a Federação Internacional de Futebol, sendo essencialmente o "novo FIFA". O jogo traz a evolução de tecnologias do título anterior, como a captura de movimentos Hypermotion V que obtém dados de partidas reais para transpor para animações realistas do game e visuais com a engine Frostbite — a mesma usada em Battlefield 2042. Modos como Carreira, Volta Football e Ultimate Team também estão de volta, esse último que conta com a inclusão de atletas femininas em times mistos.

EA Sports FC 24 reproduz bem os movimentos de atletas reais com o HyperMotion V — Foto: Divulgação/EA Sports

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 26 de setembro - PS5, XBSX/S, PC

Phantom Liberty é a nova expansão de Cyberpunk 2077 exclusiva para novos consoles e PC. A DLC está acompanhada por uma atualização 2.0 gratuita, que reformula habilidades, implantes cibernéticos, inteligência artificial, sistema de polícia e mais. Os usuários poderão visitar um novo distrito chamado Dogtown e a área dominada pela milícia Barghest, que planeja raptar a Presidente dos Novos Estados Unidos.

No controle de seu mercenário V, usuários terão que realizar missões de espionagem para salvar a Presidente e contarão com a ajuda do novo personagem Solomon Reed, interpretado pelo ator Idris Elba. Phantom Liberty estará disponível para PS5, Xbox Series X/S e PC (via Steam, Epic Games Store e GOG Galaxy) por preços entre R$ 99 e R$ 159,90. É preciso ter o game base Cyberpunk 2077 para jogar a expansão.

Em Cyberpunk 2077: Phantom Liberty o protagonista V irá se envolver em uma complexa trama de espionagem com várias novidades na jogabilidade — Foto: Reprodução/Steam

Disney Speedstorm - 28 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Disney Speedstorm coloca os jogadores para controlarem Mickey e seus amigos em corridas no 'estilo' Mario Kart 8. O game já estava em acesso antecipado, mas agora foi liberado para todos os usuários. O desenvolvimento foi feito pela Gameloft, conhecida pela série Asphalt Urban, e inclui itens como no jogo de Mario, que podem ser utilizados para atacar oponentes e se defender durante as corridas.

Disney Speedstorm está disponível gratuitamente para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games Store). O jogo conta com elementos "Gacha" para obter conteúdo aleatoriamente, os quais incluem compras com dinheiro real.

Disney Speedstom traz corridas estilo Mario Kart com personagens da Disney e Pixar como Mickey, Donald, Pateta e mais — Foto: Reprodução/Steam

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai - 28 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, SW, PC

Infinity Strash é um spin-off de ação e RPG da clássica série Dragon Quest, no qual os jogadores poderão acompanhar a história de Dai, personagem que teve suas próprias aventuras em mangá e anime — conhecida no Brasil como "Fly, o Pequeno Guerreiro".

O jovem garoto conta com talentos ocultos e se torna a esperança do reino para enfrentar o Rei Demônio Vearn, o grande vilão da história. Ainda, é possível controlar outros personagens, como Dai, Popp, Maam e Hyunckel em combates repletos de ação, cada um com seu estilo de jogabilidade.

Durante a campanha, usuários também poderão visitar uma área chamada Temple of Recollection para fortalecer seus personagens entre as fases principais. Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai estará disponível para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC a partir de R$ 249,90.

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai reconta os eventos da animação conhecida no Brasil como Fly, o Pequeno Guerreiro — Foto: Reprodução/Steam

Harvest Moon: The Winds of Anthos - 26 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

The Winds of Anthos é o novo capítulo de Harvest Moon, clássica série de simulador de fazenda. Os jogadores são apresentados ao mundo pacífico e harmonioso de Anthos, que costumava ser vigiado pela Deusa da Colheita e Espíritos da natureza.

Porém, 10 anos antes, uma erupção vulcânica quase causou um grande desastre, que foi evitado por forças divinas. Apesar de terem sido salvas, todas as aldeias de Anthos ficaram separadas e caberá ao jogar reconectá-las, além de despertar novamente a Deusa e os Espíritos para restaurar a região.

A jogabilidade traz as mecânicas tradicionais do gênero, como plantar, cuidar de animais, se relacionar romanticamente e mais. Harvest Moon: The Winds of Anthos será lançado para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch a partir de R$ 184,95.

Harvest Moon: The Winds of Anthos traz o tradicional simulador de fazenda com uma missão extra de reconectar vilarejos — Foto: Reprodução/Steam

Cypher 007 - 29 de setembro - iOS

Cypher 007 marca o retorno do agente secreto James Bond para o mundo dos games, revivendo vários momentos icônicos da franquia de filmes para aparelhos iPhone. No jogo, o protagonista foi capturado pelo terrível vilão Blofeld e está preso em uma armadilha mental, na qual precisará revisitar suas memórias para tentar escapar de uma lavagem cerebral.

Durante a aventura, Bond poderá coletar informações, usar dispositivos de espionagem, se esgueirar furtivamente e até lutar contra inimigos enquanto completa objetivos sob uma visão aérea isométrica. Ao fim, sua performance poderá ser comparada com outros 007 ao redor do mundo. Cypher 007 está disponível para iPhone (iOS) pelo serviço de assinatura Apple Arcade, que custa R$ 9,90 por mês.

Cypher 007 traz o agente secreto James Bond em uma nova aventura mobile em que precisará reviver vários momentos de sua trajetória — Foto: Divulgação/Tilting Point

Mineko's Night Market - 26 de setembro - SW, PC

Mineko's Night Market é um game relaxante que conta a história de Mineko, uma jovem que se muda para um vilarejo na base do Monte Fugu. Neste local, ela conhecerá o Gato do Sol, Nikko, que, segundo o folclore, trazia prosperidade para a ilha. Além disso, a protagonista fará vários amigos, úteis no seu dever de salvar os gatos das garras de agentes mal-intencionados.

Ao longo da play, usuários poderão coletar recursos e confeccionar itens para vender no mercado noturno da cidade, trabalhando e realizando missões para restaurar a vila. Mineko's Night Market será lançado para PC (via Steam) e Nintendo Switch por preços a partir de R$ 117,45. Versões para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One serão lançadas em 26 de outubro, incluído no Xbox Game Pass.

Mineko's Night Market é um charmoso game sobre uma menina desvendando mistérios sobre o novo vilarejo para onde se mudou com a ajuda de gatos e mais — Foto: Reprodução/Steam

Paleo Pines - 26 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Paleo Pines é um simulador de fazenda que se diferencia por ser ambientado em uma ilha habitada por dinossauros. Os jogadores terão um rancho para cuidar dos répteis e poderão usá-los como montarias, que contam com habilidades próprias. Alguns são capazes de arar o solo rapidamente, esguichar água para regar as plantas e ou até ajudar com a colheita.

Há também habilidades que podem ajudar na exploração da ilha, como quebrar pedras ou encontrar recursos. Paleo Pines está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC por preços entre R$ 101 e R$ 149,50.

Paleo Pines é um simulador de fazenda com um rancho de dinossauros como diferencial, os quais podem ser usados para ajudar a cuidar das plantações — Foto: Reprodução/Steam

Train Sim World 4 - 26 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Train Sim World 4 é um simulador realista de trem que permite pilotar os principais modelos do mercado e viajar para qualquer lugar a bordo deles. O jogo ganhou um novo centro de treinamento que conta tudo sobre as diferentes classes de trem, ensinando o jogador a como lidar com modelos a diesel, vapor e eletricidade. Durante seu trajeto, é possível pausar e capturar fotos com o novo Photo Mode de câmera livre e com filtros, que permitirá fazer compartilhamentos no Creators Club do jogo.

Assim como em outros games da série, sua coleção de trens dos games anteriores pode ser importada para Train Sim World 4. No PS5, o controle DualSense pode ser usado para sentir diferentes vibrações do trem. O game será lançado para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam e Epic Games Store) por preços entre R$ 94,99 e R$ 249,50.

Train Sim World 4 é um simulador de trens e ferrovias para fãs do meio de transporte e que pode importar sua coleção de games anteriores da série — Foto: Reprodução/Steam

Overpass 2 - 28 de setembro - PS5, XBSX/S, PC

Overpass 2 é a sequência do game de corridas de obstáculos com simulação de física, voltado para fãs de quadriciclos e afins. É preciso encarar obstáculos como pedras, troncos, lama, terrenos acidentados e mais, que podem danificar seu veículo e dificultar sua vitória. Além disso, os jogadores poderão encarar um modo carreira, no qual terão que gerenciar sua própria equipe, lidar com patrocinadores, decidir quais habilidades desenvolver, onde aplicar fundos de pesquisa e mais.

O jogo traz diferentes tipos de corrida e mais de 30 veículos de fabricantes conhecidas como Polaris, Yamaha, Arctic Cat, Kawasaki e Suzuki. Overpass 2 tem suporte para multiplayer online com até 8 pessoas no PS5, Xbox Series X/S e PC (via Steam), disponível a partir de R$ 184,95.

Overpass 2 é um game de corrida voltado para percursos de obstáculos e a física realista necessária para superá-los — Foto: Reprodução/Steam

Cocoon - 29 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Cocoon é desenvolvido por Jeppe Carlsen, designer de gameplay de Limbo e Inside. O jogo traz um pouco da atmosfera enigmática de ambos os títulos, mas com novas mecânicas. Cada mundo disponível no game está encapsulado dentro do outro e o jogador tem a habilidade de saltar entre eles. Vistos de fora, esses mundos são pequenos orbes que podem ser carregados e contam habilidades únicas, que podem ser usadas para resolver quebra-cabeças.

A jornada passará por ambientes alienígenas repletos de dispositivos biomecânicos abandonados por uma civilização antiga, além de biomas diversos como cavernas, estruturas industriais, montanhas áridas e mais.

Nos pontos mais importantes da aventura, estarão presentes poderosos guardiões que precisam ser derrotados em batalhas únicas. Cocoon será lançado no Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam) a partir de R$ 64,99. O jogo entra diretamente no Xbox Game Pass, sem custos extras para assinantes.

Cocoon é um jogo de aventura e quebra-cabeça do diretor de gameplay de Limbo e Inside, Jeppe Carlsen — Foto: Reprodução/Steam

Fate/Samurai Remnant - 29 de setembro - PS5, PS4, SW, PC

A franquia Fate recebeu um novo spin-off no estilo "Musou", no qual jogadores enfrentam dezenas de inimigos na tela ao mesmo tempo. O game se passa no período Edo do Japão e coloca usuários no papel de Miyamoto Iori, filho adotivo do famoso samurai Miyamoto Musahi. Junto com seu servo Saber, o herói irá lutar contra outros oito samurais no Ritual da Lua Crescente para ter um desejo realizado.

Durante a aventura, haverá a oportunidade de enfrentar grandes grupos de inimigos e melhorar seu personagem através de uma árvore de habilidades com melhorais para a dupla. Fate/Samurai Remnant será lançado para PS5, PS4, Nintendo Switch e PC (via Steam) por preços entre R$ 299 e R$ 319.

Fate/Samurai Remnant traz o estilo "Musou" de lutas contra dezenas de inimigos dos games da Omega Force para a franquia Fate — Foto: Reprodução/Steam

