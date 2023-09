Entrevista de emprego com IA? Entenda como funciona esse tipo de processo seletivo

Entrevistas de emprego guiadas por robôs de inteligência artificial (IA) já são uma realidade em diversas regiões do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o procedimento é considerado comum em algumas áreas, e é provável que pessoas que se candidatem para vagas em grandes empresas lidem com esse tipo de softwares em diversas fase do processo seletivo. Em 2022, 55% das empresas aumentaram seus investimentos em automação nas fases de recrutamento, segundo pesquisa da Predictive Hive.

No Brasil, esse tipo de ferramenta é mais presente nas fases de recrutamento, principalmente em plataformas online. Sites de vagas como Gupy e Indeed, por exemplo, utilizam a IA em processos anteriores às entrevistas, na parte mais operacional de seleção de currículos. A seguir, entenda como a inteligência artificial é utilizada nas etapas de recrutamento, como é fazer uma entrevista de emprego com um software e considerações de especialistas sobre o uso desse recurso no mercado de trabalho.

Inteligência artificial: entenda como é ser entrevistado por um robô de IA — Foto: Divulgação/Pexels

Como funciona o uso de IA na etapa do recrutamento?

No Brasil, as IAs são utilizadas, principalmente, na fase inicial do recrutamento. Em geral, as companhias utilizam softwares para checar se as competências do candidato estão de acordo com as expectativas da empresa. As companhia argumentam que o objetivo é simplificar o filtro de centenas e até milhares de candidaturas para um número seleto de vagas. Os algoritmos analisam, por exemplo, o preenchimento do currículo e qualificações necessárias para a vaga.

Os softwares de inteligência artificial podem ser utilizados na divulgação de vagas, na criação de um banco de dados com os currículos dos usuários e na análise das habilidades e competências descritas pelos candidatos em seus currículos.

Empresas como a Gupy, por exemplo, argumentam que as IAs poderiam, ainda, "eliminar" o fator "opinião pessoal" do recrutador, tornando todo o processo mais objetivo — já que são capazes de reunir dados, métricas e indicadores em um só lugar.

É seguro fazer um processo seletivo apenas com IA?

Matheus Puppe, advogado especialista em novas tecnologias do escritório Maneira Advogados, concorda que a IA pode ser menos subjetiva, mas acredita que a atuação humana é indispensável em fases mais avançadas de um processo seletivo.

"Entrevistas pessoais, feeling, empatia e outras conexões sociais também são necessárias no processo e impossíveis de serem replicadas pela IA. Para que tudo isto funcione, é importante garantir que a empresa tenha um compliance forte e adote como condições essenciais do processo a transparência, não discriminação e conformidade com Regulações de Proteção de Dados", destaca Puppe.

Conforme o especialista, a empresa deve ser transparente sobre o uso de IA no processo de seleção e como essa tecnologia avalia os candidatos. Além disso, o software deve ser projetado e treinado de maneira que não introduza viéses discriminatórios, seja por raça, gênero, idade ou qualquer outra categoria protegida por lei. Por fim, a empresa precisa cumprir leis de proteção de dados, como o GDPR na Europa ou a LGPD no Brasil, garantindo que os dados dos candidatos sejam processados e armazenados de forma segura, conforme as regras aplicáveis.

Ana Guimarães, Diretora de Operações do ManpowerGroup Brasil, empresa de soluções de força de trabalho, concorda que o uso das ferramentas de IA no processo de recrutamento e seleção trouxeram diversas vantagens para o processo de recrutamento, mas acredita que o fator humano continua sendo fundamental.

"Vejo a IA como uma ferramenta que tem uma contribuição extremamente importante. Principalmente no quesito operacional, já que facilita o trabalho do recrutador, que hoje já não faz a triagem de currículos de forma manual. Porém, embora as tecnologias de IA forneçam dados extremamente importantes, que nos auxiliam na tomada de decisão, elas ainda não consegue prever 100% o comportamento das pessoas. É nesse momento que entra o fator humano, validando as soft-skills do candidato para mitigar os riscos de uma contratação equivocada", destaca.

Entenda o uso de IA durante as entrevistas de emprego

Apesar das preocupações sobre o tema, algumas empresas já estão usando IA em fases mais avançadas de processes eletivos, como entrevistas. Normalmente, elas ocorrem em formato de vídeo e os candidatos são convidados a responder a uma série de perguntas pré-definidas. De acordo com a revista Harvard Business Review, nessa fase, a inteligência artificial usa o aprendizado de máquina para analisar as expressões faciais dos candidatos, o nível de proficiência na língua e a forma como ele age durante a entrevista — se parece confiante e se o tom de voz utilizado é adequado, por exemplo.

Um teste realizado pelo portal CBS News corrobora com essas informações. Usando um software de entrevista baseado em inteligência artificial, o portal concluiu que as plataformas analisam os dados visuais e vocais dos candidatos nos processos. Durante o teste, a plataforma forneceu um conjunto de perguntas que deveriam ser respondidas por meio de vídeo.

As respostas foram avaliadas pelo programa. De posse desses dados, a IA, então, analisou a maneira com a qual o usuário fala e escolhe as palavras utilizadas para desenvolver suas respostas.

No entanto, é importante destacar que essas perguntas podem variar de acordo com a empresa. Segundo a plataforma Hupert.AI, as questões variam a depender da companhia, mas não mudam muito em comparação com as entrevistas tradicionais. Portanto, nesse momento do processo seletivo, o usuário pode responder a questões que tenham a ver com os valores da empresa e como a contratação dele poderia agregar à companhia como um todo, por exemplo.

Softwares de inteligência artificial podem facilitar os processos seletivos; entenda — Foto: Reprodução/CBS News

O formato da entrevista também pode mudar de acordo com a empresa. Segundo informações do portal Big Interview, algumas entrevistas também são feitas em tempo real ou através de gravações de vídeos. Além disso, também é possível que as companhias exijam que candidatos respondam perguntas escrevendo textos, fazendo desenhos ou participando de desafios de lógica.

Com esses dados, os algoritmos do robô podem classificar os candidatos em uma espécie de ranking, selecionando os usuários que parecem mais promissores para que eles possam seguir para o próximo passo do processo seletivo. Vale dizer que as respostas que foram articuladas nessa fase também podem ser gravadas e revisadas pelos entrevistadores.

Softwares de inteligência artificial podem simplificar o processo de contratação das empresas; veja como — Foto: Fauxels/Pexels

Como agir durante uma entrevista com uma inteligência artificial?

Em entrevista à CBS News, Keith Spencer, especialista em carreira da FlexJobs, destacou que, mesmo que possa parecer estranho ser entrevistado por um robô, é importante agir com naturalidade durante o processo. Ele aconselha que usuários evitem comportamentos engessados ou robóticos, e tentem imaginar que, na verdade, estão conversando com uma pessoa real.

Ele também orienta que os candidatos mantenham contato visual com a câmera durante todo o processo e se vistam de maneira mais profissional para projetar uma imagem mais confiante e segura. Spencer também destaca outra dica importante que consiste em usar palavras-chave durante a entrevista. De acordo com ele, palavras que correspondem às qualificações esperadas para o trabalho podem ser um critério utilizado pelos softwares de IA para ranquear os candidatos.

Além disso, o portal Hupert.AI também destaca um ponto que é importante ser considerado: como as perguntas são as mesmas para todos os candidatos, é interessante pensar na formulação de respostas que poderão diferenciar você dos concorrentes. Nesse sentido, pode ser interessante praticar o desenvolvimento dessas respostas antes mesmo da entrevista em si.

Para finalizar, uma dica que pode servir como um indicativo para descobrir se a sua próxima entrevista de emprego usará tecnologias de IA durante o processo é se atentar ao uso de algumas palavras que podem aparecer nos e-mails trocados com a companhia. Termos como machine learning, análise preditiva, algoritmos de decisão e decisão orientada por dados, por exemplo, podem ser usados para designar processos seletivos que utilizam inteligência artificial.

O que o trabalhador pode fazer caso a avaliação da IA seja imprecisa?

Conforme o advogado Matheus Puppe, legalmente, ainda não existe no Brasil uma regulação específica sobre o uso de IA, seja no recrutamento ou em outras áreas de atuação. Apesar disso, há outras leis que podem ser aplicadas em casos malsucedidos relacionados a esse tipo de software.

"Comercialmente falando, até que existam regulamentações claras, a responsabilidade ética do processo recai sobre a empresa. A adoção de princípios éticos claros, práticas transparentes e inclusão de uma segunda revisão humana quando questionado, podem ajudar a navegar nessas águas ainda em processo de regulamentação", destaca.

O especialista destaca, ainda, que o trabalhador ou órgão regulador têm o direito de solicitar uma revisão humana da decisão tomada pela IA se sentir que houve um erro ou viés.

"É essencial informar os candidatos sobre como a IA funciona e quais critérios são usados para aumentar a confiança e fornecer caminhos para contestar decisões injustas. Na medida do possível, vale deixar transparente o algoritmo, prompt de comando ou matriz de decisão utilizados", explica.

