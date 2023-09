Esse é o pior momento para comprar um iPhone; entenda o porquê

Com a proximidade do evento de lançamento do iPhone 15 , que tem data marcada para o dia 12 de setembro , as semanas que antecedem o anúncio oficial da próxima geração de celulares da Apple se tornam o pior momento para comprar um novo iPhone . Isso porque o cenário muda após o anúncio dos novos smartphones, ou seja, quando o iPhone 15 for lançado, é provável que o iPhone 14 e o iPhone 13 , por exemplo, fiquem mais baratos.

Se você está pensando em trocar de celular e deseja comprar um novo iPhone — e ainda economizar —, o ideal é esperar por mais algumas semanas, mesmo que o seu celular atual já esteja nas últimas. Assim, você poderá escolher entre o modelo mais recente com novas atualizações e funcionalidades, ou um celular mais barato que, apesar de não ser último a ser lançado, também é atual. A seguir, entenda melhor porque você não deve comprar um iPhone agora e veja algumas novidades esperadas para o iPhone 15.

Os modelos de iPhone 15 serão anunciados oficialmente no próximo dia 12, a partir das 14h do horário de Brasília. Durante o evento, que acontecerá na sede da Apple, em Cupertino, na Califórnia, a gigante da tecnologia deve mostrar as novidades da próxima geração dos celulares top de linha. Apesar da expectativa que tem cercado o evento, muito pouco se sabe sobre os novos modelos. Alguns rumores têm atraído a atenção do público e estampado capas de portais de notícias, mas nada foi confirmado oficialmente pela empresa.

Segundo informações divulgadas pela Bloomberg, os novos celulares devem chegar ao mercado norte-americano no dia 22 de setembro — 10 dias após o anúncio oficial dos dispositivos. Mas mesmo que você não esteja planejando trocar o seu aparelho atual por um iPhone de última geração, talvez seja interessante esperar o anúncio do novo celular para aproveitar melhores oportunidades em aparelhos de linhas antigas, como o iPhone 14 ou até mesmo o iPhone 13.

Como destaca o New York Times, a Apple costuma reduzir o preço de modelos antigos em até US$ 200 (pouco menos de R$ 1 mil) em suas lojas oficiais após o lançamento dos últimos aparelhos. No entanto, o desconto pode ser ainda maior nas lojas de varejo, como Amazon ou Americanas, por exemplo. Portanto, depois que o iPhone 15 chegar ao mercado, é muito provável que o iPhone 14 fique mais barato. Assim, esse é um momento interessante para esperar mais um pouco para trocar de aparelho e fazer uma economia maior.

Até o momento, vazamentos divulgados no Twitter indicam que os novos celulares da maçã podem abandonar a tradicional entrada Lightning para dar lugar a portas do tipo USB-C. Também são esperadas novas cores para os aparelhos, que devem incluir tons de amarelo, coral e azul claro, além dos tradicionais branco e preto. Rumores também apontam que os cabos de carregamento que vem nas caixas dos celulares devem ser coloridos, acompanhando a cor escolhida para o smartphone.

