ET Bilu morreu? Múmia de 'extraterrestre' no México vira meme nas redes

O corpo de um suposto extraterrestre teria sido encontrado no México. De acordo com o que foi divulgado, um grupo de cientistas liderado pelo ufólogo Jaime Maussan teria apresentado ao Congresso mexicano, na Cidade do México, dois cadáveres que, supostamente, seriam dos ETs. Como já era de se esperar, a Internet não comprou a história, e não demorou muito para que o X (antigo Twitter) logo ficasse lotado de memes brincando com o extraterrestre mexicano. O TechTudo reuniu as melhores brincadeiras feitas com o ocorrido. Confira todas nas próximas linhas.