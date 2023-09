Exagero? Apple vende adaptador USB-C para Lightning por mais de R$ 300

A Apple , enfim, deixou o padrão proprietário Lightning de lado com a estreia do iPhone 15 . No lugar, a fabricante optou pelo conector USB-C, que já marca presença nas últimas gerações do Mac e do iPad há alguns anos e ainda é encontrado em smartphones de outras companhias, como a Motorola , Samsung e Xiaomi . É claro que, com a mudança, os usuários terão de adquirir novos acessórios e cabos compatíveis com a companhia. Mas a gigante de Cupertino tem uma solução para quem deseja permanecer com os seus periféricos: um adaptador de USB-C para Lightning que custa somente R$ 349.

O novo acessório veio ao mundo junto com o lançamento do iPhone 15, na última terça-feira (12). É o que mostra Joanna Stern, colunista de tecnologia, do Wall Street Journal. “E aí está. O dongle que todos esperávamos. US$ 29 por um adaptador Lightning para USB-C. Nunca mude, Apple. Nunca mude”, brincou em seu perfil do X (Twitter).

Na publicação, Stern anexou a captura de tela da loja virtual da fabricante para o público dos Estados Unidos. A imagem mostra o Adaptador de USB-C para Lightning, que permite o uso de acessórios e cabos Lightning nos telefones da nova geração. Mas os US$ 29 (cerca de R$ 140 em conversão direta) são até baratos. No Brasil, o acessório está à venda por R$ 349.

Exatamente, trezentos e quarenta e nove reais. Confira as reações do novo produto no X:

Para que serve o Adaptador de USB-C para Lightning?

Apesar do processador turbinado do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max e da chegada do Dynamic Island e da câmera de 48 megapixels nos modelos de entrada, uma pequena mudança atraiu os holofotes durante a estreia dos celulares: a adoção do conector USB-C.

Desde a primeira geração do smartphone, a Apple sempre utilizou padrões próprios, como o conector de 30 pinos e o Lightning. Dessa vez, os telefones passaram a contar com uma entrada universal, se antecipando à nova legislação da União Europeia, prevista para entrar em vigor em 2024.

Isto significa que, com a mudança, os cabos, fones de ouvido, adaptadores e outros acessórios com conector Lightning não são mais diretamente compatíveis com o iPhone 15. No lugar, os consumidores precisam comprar novos periféricos com padrão USB-C ou utilizar um adaptador.

É aí que o Adaptador de USB-C para Lightning entra em cena. Segundo a Apple, ele “permite conectar seus acessórios Lightning a um iPhone ou iPad com USB-C para recarregar, transferir dados ou escutar música”.

