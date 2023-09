Facebook ganha suporte para até quatro perfis pessoais; veja como usar

Facebook traz novidade que permite a criação de perfis múltiplos — Foto: Divulgação/Getty Images

O que são os perfis do Facebook?

Os perfis do Facebook são páginas criadas para que um usuário possa representar a si mesmo dentro da plataforma. Nesse sentido, cada perfil contém informações pessoais, como nome real e data de nascimento. Além disso, podem ser personalizados com fotos de perfil e de capa, informações de contato, detalhes sobre a educação e o trabalho, bem como interesses e preferências pessoais.

Ao criar um perfil no Facebook, o usuário se conecta com familiares e amigos, compartilha informações pessoais, por meio de atualizações de status, fotos, vídeos e outros tipos de conteúdo, participa de grupos e comunidades e segue páginas de interesse.

De acordo com a empresa, a inspiração para a mudança no sistema de perfis veio após testes de perfis múltiplos realizados ao longo de um ano, onde os responsáveis pela rede social ouviram a experiência do público. A opção de criar perfis pessoais adicionais está sendo disponibilizada globalmente, com um lançamento gradual nos próximos meses.

Alguns recursos do Facebook, como Namoro, Marketplace, Modo Profissional e Pagamentos, não estarão disponíveis para perfis pessoais adicionais no lançamento. Já a troca de mensagens ocorrerá normalmente e o suporte do Messenger será expandido nos próximos meses.

Como funciona?

O perfil principal é criado quando o usuário se cadastra no Facebook. Obrigatório, ele poderá ser excluído apenas com o encerramento da conta. Com ele, o usuário gerencia as configurações, como a forma como as pessoas podem encontrá-lo e contatá-lo, as informações de contato, preferências de idioma e dados gerais da conta. Desse modo, pode acessar páginas das quais é administrador, personalizar anúncios, administrar as configurações e informações de login, apps e sites conectados à conta.

Já no caso dos perfis adicionais, será possível criar, excluir ou desativá-los individualmente. Isso porque cada perfil complementar tem um nome de usuário (@) exclusivo e possui sua própria lista de amigos e feed, bem como a capacidade de seguir grupos e páginas diferentes. Adicionalmente, configurações de perfil, como privacidade, marcação, bloqueio de pessoas e mensagens, serão aplicadas individualmente a cada perfil.

Como habilitar múltiplos perfis?

Abra o Facebook e selecione o ícone com sua foto de perfil no canto superior esquerdo. Depois, selecione o botão com três pontinhos abaixo da foto. Na tela seguinte, clique no botão “Criar outro perfil”. Logo após, toque no botão “Começar” para preencher as informações necessárias. Siga o passo a passo anterior para criar novos perfis.

