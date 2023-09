Fazer sexo em Starfield é o jeito mais rápido de subir de nível; entenda

Starfield foi lançado para todos os jogadores nesta quarta-feira (6) e usuários já estão descobrindo detalhes curiosos sobre o game, como um bônus por fazer sexo. Esta é a forma mais rápida de subir de nível. Ao ter um parceiro regular no jogo, passar a noite com ele pode gerar um bônus que ajudará a ganhar pontos de experiência mais rápido e assim obter pontos de habilidade para desenvolver seu personagem. Starfield está disponível para Xbox Series X , Xbox Series S e PC pela loja digital Steam , incluído no Xbox Game Pass e com suporte ao Xbox Cloud Gaming .

A personagem Sarah Morgan de Starfield é uma das opções de romance no jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

O bônus em questão, chamado "Emotional Security", foi descoberto por usuários da rede social Reddit e garante 15% a mais de pontos de experiência pelos 24 minutos seguintes após acordar ao lado de seu parceiro. É um bônus semelhante ao "Well Rested", que garante 10% de pontos extras ao dormir em uma cama e descansar bem.

No entanto, como em Starfield não há encontros casuais, para ter acesso a esse bônus os usuários precisarão primeiro se envolver em um relacionamento com um dos personagens, flertar e se casar. Não há cenas de sexo explícitas, apenas comentários feitos pelos parceiros ao acordar no dia seguinte.

É importante lembrar que os companheiros não tem orientação sexual definida e é possível namorar qualquer um deles, independente de seu avatar se apresentar como masculino, feminino ou usar pronomes de gênero neutro.

Como se casar em Starfield

Para ter acesso ao bônus, jogadores precisarão casar com um dos personagens disponíveis para romance no jogo. Até o momento se sabe de apenas quatro companheiros que podem ser cortejados: Sarah, Barret, Sam Coe e Andreja. Para iniciar seu relacionamento com eles é importante falar muito com os personagens e levá-los em suas aventuras, onde eles ficarão atentos se as atitudes que você toma se alinham com seus ideais.

Os personagens chamarão o usuário para conversar e revelarão mais sobre si mesmos, seu passado, entre outros detalhes. Um sistema de afinidade mantém um registro de quão bem vocês se encaixam e, quando este valor ficar alto o bastante, surgirá a opção de flertar entre as opções de diálogo. Ao longo do relacionamento, a opção de casar ficará disponível e então ambos passarão a dividir a mesma cama. Após se comprometer com um parceiro, não será mais possível flertar com outros, a menos que desfaça seu casamento.

