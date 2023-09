Ferdinand Berthier: Google celebra francês que defendeu direitos dos surdos

O Doodle deste sábado (30) celebra o 220º aniversário do educador e intelectual francês Ferdinand Berthier, reconhecido por defender o direito dos surdos em uma época em que pessoas com alguma dificuldade auditiva eram excluídos da sociedade. Berthier foi o responsável por solicitar ao governo francês a criação de uma organização que representasse os interesses da comunidade surda: a Société Centrale des Sourds-muets. Foi a primeira instituição do tipo e ajudou organizar os esforços necessários para a educação de pessoas surdas.

A ilustração do Google Doodle de hoje mostra Berthier de frente fazendo gestos com as mãos que representam a Língua de Sinais. Em volta dele, a palavra "Google" pode ser vista de forma estilizada. A ilustração está disponível na Europa e em países da América como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile e Peru. A seguir, conheça mais detalhes sobre a trajetória de Ferdinand Berthier.

Quem foi Ferdinand Berthier?

Berthier nasceu em Saône-et-Loire, na França, em 1803. Ele começou a frequentar o Instituto Nacional para Surdos em Paris aos oito anos. Na época, os pais queriam apenas que ele aprendesse habilidades básicas para prepará-lo para trabalhar como comerciante. No entanto, Berthier era um destaque na escola e decidiu seguir carreira na educação. Aos 27 anos, se tornou professor do Instituto Nacional para Surdos e se tornou um dos professores mais experientes da escola.

Berthier organizou em 1834 o primeiro banquete silencioso para franceses surdos. Ao longo dos anos, personalidades e funcionários do governo sempre marcavam presença no evento anual. A visibilidade ajudou na criação da Société Centrale des Sourds-muets e o educador usoua a fama para destacar outras pessoas surdas na sociedad.

O intelectual escreveu livros sobre a história da língua de sinais e biografias sobre aqueles que lutaram pelos direitos dos surdos. Em 1849, Berthier recebeu o Chevalier de la Légion d'honneur – a primeira pessoa surda a receber a mais alta honraria da França.

O que é Doodle?

Doodle é uma versão comemorativa da Ilustração do Google, que aparece na página inicial do buscador. O Doodle de sexta-feira (29) comemorou o 89º aniversário do psicólogo croata Mihaly Csikszentmihalyi. Além de informar os usuários, alguns Doodles também tem alguns jogos que costumam fazer sucesso entre os internautas.

