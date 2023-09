Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro vira meme nas redes; veja

A declaração de independência do Brasil é comemorada hoje, 7 de setembro. Apesar das diversas controvérsias sobre a data, um fato é inegável: os usuários do X (ex-Twitter) não perderiam a oportunidade de fazer graça com o evento. Na rede social, vários memes foram publicados nas últimas horas, brincando com a data de inúmeras formas. Houve quem citasse que, às margens do rio Ipiranga, hoje foi o dia em que a cantora Anitta proclamou a independência do país. Nem mesmo times de futebol conseguiram passar sem menções: o jogador Bruno Henrique, do Flamengo, também foi alvo de brincadeiras.