FIFA 23 e outros jogos da série são removidos de lojas do PS5, Xbox e Steam

Até o momento, a EA não explicou a remoção de forma oficial ou comentou sobre o ocorrido. De qualquer forma, vale lembrar que EA Sports FC 24 estará disponível no dia 29 de setembro para PS5 , PS4 , Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One , Nintendo Switch e PC. Veja, a seguir, mais detalhes sobre a saída de FIFA 23 e outros das lojas digitais.

Na Steam, a página de FIFA 23 não aparece mais nas buscas. No entanto, ao acessá-la por um link direto, é possível ver a mensagem: "a pedido da distribuidora, EA SPORTS FIFA 23 foi removido da busca da Loja Steam". Enquanto isso, na Epic Games Store, o botão de compra exibe o texto "Indisponível". Por enquanto, FIFA 22 e FIFA 23 ainda estão disponíveis no serviço de assinatura EA Play, incluso no Xbox Game Pass Ultimate.