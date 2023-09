Fim do CS:GO: fãs se despedem do jogo em último dia disponível; confira

O Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) talvez tenha, nesta quarta-feira (27), o seu último dia de existência — e os fãs do jogo da Valve já estão repercutindo o assunto na web. Na última semana, o perfil do game no Twitter (X) publicou a pergunta "o que você vai fazer na próxima quarta-feira?", que dá a entender que o jogo será desativado para o lançamento do seu sucessor, o CS2. Na Internet, é possível identificar memes, declarações e relatos de gamers contando suas histórias com a obra —e existe ainda quem esteja preocupado com o fato de o CS:GO acabar.