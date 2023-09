Fim do WordPad: Microsoft vai remover programa do Windows após 28 anos

A Microsoft anunciou na sexta-feira (1) que não atualizará mais o WordPad e removerá o programa das próximas versões do sistema operacional Windows . A empresa vai deixar de lado o editor de textos gratuito que foi lançado em 1995 para recomendar aos usuários o uso do Microsoft Word, a plataforma que faz parte do Pacote Office. A decisão já era esperada, já que o WordPad não recebia atenção há alguma tempo. Ele chegou a ser atualizado no Windows 7 e Windows 8 , mas desde então apresentou nenhuma mudança significativa. A seguir, confira mais detalhes sobre a mudança.

WordPad será descontinuado pela Microsft — Foto: Reprodução/WordPad

O WordPad não deve estar presente em computadores com a versão do Windows 12, que deve ser anunciada em 2024. Outro ponto que provavelmente motivou a decisão da Microsoft é o fato de que atualmente é possível acessar os serviços do Word de forma gratuita e online, com o e-mail do Outlook. Além disso, o aplicativo Bloco de Notas tem recurso bem parecidos com o WordPad.

O anúncio também veio um dia depois do anúncio de que estão sendo testadas novas ferramentas para o Bloco de Notas. A função de salvar os textos automaticamente é o principal destaque. Conforme os desenvolvedores, a fermenta será "capaz de restaurar automaticamente as guias abertas anteriormente, bem como o conteúdo e as edições não salvas nessas guias abertas".

A data exata em que o WordPad deixará de existir ainda não foi divulgada, mas se você ainda era usuário da ferramenta, melhor se preparar para a despedida. Recentemente, a Microsoft também retirou o aplicativo Cortana foi descontinuado e alguns recurso do navegador Edge foram descontinuados.

Com informações de The Verge, WindowsCentral e Microsoft.

