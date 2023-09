Fim dos estilistas? Grife aposta em software de IA para criar roupas; entenda

A inteligência artificial (IA) ganhou as passarelas na semana de moda de Nova Iorque, que começou na última quinta-feira (7) e terminou nesta quarta-feira (13). Durante o evento, a grife Collina Strada apresentou sua nova coleção de verão para 2024, que foi criada em colaboração com um software de IA. Usando as coleções anteriores da marca para alimentar o programa, a estilista Hillary Taymor e sua equipe foram capazes de criar uma coleção completamente nova, mas que manteve as raízes da marca.

As cores contrastantes, os babados e as sobreposições das peças atraíram a atenção do público, e a novidade também abriu espaço para discussões sobre a potencialidade do uso da IA para além da forma como a conhecemos. A seguir, entenda como foi possível criar uma nova coleção de moda usando inteligência artificial.

Grife aposta em IA para criar nova coleção de verão; veja como foi possível — Foto: Reprodução/Collina Strada

Para conseguir criar a nova coleção para 2024, a grife alimentou o software de IA com imagens das peças de coleções passadas da marca. Essas roupas, então, serviram como um “suporte” para o programa, e foi a partir delas que o software foi capaz de criar algo novo e criativo. Como os programas de IA “aprendem” por meio de padrões e associações, as peças antigas da Collina Strada fizeram o papel de uma base de dados para o software, o que permitiu que algo completamente novo fosse gerado pela máquina.

Com os resultados criados pela IA, os estilistas deram vida às peças, transformando as imagens geradas digitalmente pela IA em uma coleção real. A novidade atraiu a atenção do público durante a New York Fashion Week e, para envolver ainda mais os espectadores no desfile e fazer essa alusão ao uso da tecnologia, as modelos que vestiam a coleção também foram instruídas a andar pela passarela estampando sorrisos forçados no rosto e punhos serrados — o que, de acordo com o portal TS2 deu um toque “estranho” e “intrigante” à apresentação.

Ainda segundo o site, o desfile em colaboração com a IA da Collina Strada abre portas para novas possibilidades do uso da tecnologia no mundo fashion — o que, na visão do portal, pode “aprimorar o processo criativo” na moda. Vale dizer que o nome do programa de IA usado pela grife para gerar as imagens não foi revelado.

Coleção da Collina Strada foi criada em colaboração com inteligência artificial (IA) — Foto: Reprodução/Collina Strada

Desde o lançamento de softwares como o ChatGPT e Midjourney e da popularização dos programas de inteligência artificial, a vasta aplicação dos softwares baseados em IA têm chamado a atenção e gerado debates. Recentemente, a Microsoft anunciou que planeja desenvolver uma mochila de inteligência artificial que poderá identificar ambientes e ser usada para direcionar usuários em trajetos. Já startups como a Clockwork e a Nimble Beauty, por exemplo, desenvolveram robôs-manicure que usam a IA para “aprender” sobre novos formatos de unha para pintá-las de acordo com sua forma.

A LUUM é outra empresa que também segue nessa mesma linha, oferecendo serviços de extensão de cílios baseados em IA. O uso dos programas para concluir tarefas que antes eram exclusivas de humanos, no entanto, têm gerado uma série de debates sobre a possibilidade dos robôs acabarem “roubando” os empregos das pessoas.

Com informações de TS2, Revista L'officiel e Vogue

