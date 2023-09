Final Fantasy 7 Rebirth ganha novo gameplay e data de lançamento no PS5; veja

Final Fantasy 7 Rebirth fechou o State of Play 2023 , evento digital da Sony , com um trailer de gameplay recheado de informações. Além da data de lançamento para 29 de fevereiro e exclusividade no PlayStation 5 ( PS5 ), o vídeo revelou tanto novos cenários, que remetem ao clássico de 1997 do PSOne, quanto personagens, como Cait Sith e Vincent Valentine. O jogo inédito é sequência direta de Final Fantasy 7 Remake , bem como o segundo título de uma trilogia, que promete cerca de 100 horas de conteúdo, segundo o diretor Naoki Hamaguchi.

Na história, Cloud e seus amigos escapam da cidade de Midgar e agora estão no encalço de Sephiroth na vastidão do mundo. Vale lembrar que o título deve chegar em outras plataformas apenas após 29 de maio de 2024, quando o contrato de exclusividade com a Sony será encerrado. Confira, a seguir, as principais novidades de Final Fantasy 7 Rebirth.

Final Fantasy 7 Rebirth revela Cosmo Canyon, Gold Saucer, Junon e muitos outros lugares icônicos do clássico — Foto: Divulgação/Square Enix

Segundo o produtor Yoshinori Kitase, vários elementos do título anterior marcam presença. No entanto, o destaque está nas novas funcionalidades, como especiais combinados e o Mapa do Mundo, que promete uma exploração livre. Além disso, será possível fazer o uso de Chocobos especiais para escalar montanhas e voar, enquanto veículos clássicos como o buggy também marcam presença.

Os fãs mais atentos puderam observar vários cenários familiares no novo vídeo. Entre eles estão a cidade de Junon, Costa Del Sol, Nibelheim e a entrada de Cosmo Canyon, que é um dos locais mais emblemáticos do jogo original. Um dos ambientes mais aguardados pelos jogadores, Gold Saucer, também foi revelado com todos os seus mini-games clássicos, incluindo a corrida de Chocobos.

Assim como o título anterior, Final Fantasy 7 Rebirth aposta em um estilo de combate em tempo real — Foto: Divulgação/Square Enix

Em certo momento, também é possível conferir a Midgar Zolom, a serpente gigantesca que protege a entrada da Mina de Mythril. Além disso, Cloud e Sephiroth aparecem lutando juntos no flashback de Nibelheim, que dá mais contexto ao porquê do antigo herói ter se tornado um vilão. Tudo indica que ele também será um personagem controlável, diferentemente da primeira participação de Red XIII em Final Fantasy 7 Remake.

Algo que continua envolto em muito mistério é a participação de Zack no novo jogo. Isso porque, em teoria, o personagem devia estar morto nos acontecimentos canônicos, o que implica mudanças gigantescas no universo de Final Fantasy 7. Ele aparece repetidas vezes carregando Cloud completamente machucado, mostrando um desdobramento diferente de Crisis Core: Final Fantasy 7, que se passa antes do título original de 1997.

Lançado em abril de 2020, Final Fantasy 7 Remake já vendeu mais de sete milhões de unidades no mundo todo. O número considera as cópias físicas enviadas ao varejo e também as mídias digitais. Além disso, a versão Integrade também está na conta, que trouxe melhorias significativas no PlayStation 5 (PS5) e inclui o conteúdo adicional Episode Intermission, estrelando a personagem Yuffie Kisaragi.

Com informações de Square Enix

