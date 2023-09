Fitas VHS de filmes clássicos são vendidas por R$ 600 mil; entenda

Quase 40 anos depois, as fitas VHS de filmes clássicos dos anos 80 estão ganhando popularidade novamente. Os itens, que podem ser considerados raros na era do streaming, estão sendo comercializados em sites de vendas, como o eBay , por preços que podem chegar a US$ 125 mil — pouco mais de R$ 600 mil, em conversão direta. Títulos como “Os Goonies” e “E.T. - O Extraterrestre”, ambos de 1982, além de títulos como “A Hora do Pesadelo” (1985) e “De Volta Para o Futuro” (1989) estão entre os mais valorizados.

No entanto, para vendê-los com uma boa margem de lucro, é necessário que as fitas estejam em bom estado de conservação; o que pode ser difícil nos dias de hoje. Segundo estimativas da Kodak, as fitas de vídeo cassete podem deteriorar de 10% a 20% ao longo de 10 a 25 anos, mesmo quando armazenadas em local adequado. A seguir, entenda melhor como essas fitas VHS valorizaram tanto com o passar dos anos.

➡️ Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Fitas VHS de filmes famosos são vendidas por até R$ 600 mil no eBay; entenda — Foto: Reprodução/Getty Images

Como gravar DVD no PC? Descubra no Fórum do TechTudo

As fitas VHS podem ser consideradas itens raros hoje em dia, principalmente porque elas foram gradativamente sendo substituídas por DVDs, Blu-Ray e pelo streaming com o passar dos anos. No entanto, o item ainda é apreciado por alguns colecionadores de filmes clássicos, principalmente os que foram lançados entre as décadas de 80 e 90 — período em que o vídeo cassete era bastante popular.

Segundo informações do NY Post, o número de fitas que foram vendidas por um alto preço no eBay, site de compra e venda popular entre os norte-americanos, ainda não está claro. No entanto, a grande maioria dos vendedores tem boas classificações no site, o que é um indicativo de que a compra foi concluída e que o produto chegou ao comprador em bom estado.

Além de títulos como “Os Goonies”, que pode valer até US$ 125 mil (cerca de R$ 600 mil), filmes como “E.T. - O Extraterreste” e “A Hora do Pesadelo”, são avaliados, respectivamente, em US$ 39,5 mil (aproximadamente R$ 190 mil) e US$ 37 mil (quase R$ 180 mil). Além deles, clássicos da Disney como “Dumbo” (1985), “A Bela e a Fera” (1992) e “Pinocchio” (1993) também podem chegar a valer até US$ 35 mil (pouco mais de R$ 170 mil) no site de compras.

Fita VHS de "Os Goonies" é vendida por R$ 600 mil no eBay; entenda a tendência — Foto: Reprodução/eBay

No entanto, apesar dos altos preços, a tendência não parece ter chegado ao Brasil ainda. Fazendo uma rápida pesquisa em sites como Mercado Livre, Shopee e OLX, conseguimos encontrar fitas de filmes como “A Hora do Pesadelo” que saem por cerca de R$ 280, por exemplo. Já clássicos como “Os Goonies” podem ser encontrados por cifras a partir de R$ 125, enquanto o VHS de “De Volta para o Futuro” sai por cerca de R$ 59. O ano de lançamento das fitas, no entanto, não foi informado pelos vendedores e, portanto, não é possível saber se elas se tratam das mesmas versões que são comercializadas no exterior.

No Mercado Livre, é possível encontrar clássicos em fitas VHS sendo vendidos por R$ 280 — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Vale dizer que, apesar da alta procura pelas fitas vintage, mesmo que elas tenham resistido ao passar dos anos e estejam em bom estado nos dias de hoje, elas ainda vão deteriorar com o passar o tempo — o que pode, eventualmente, comprometer a gravação por completo.

🎥 Melhores filmes da Netflix em 2023: 6 títulos que valem a pena