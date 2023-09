Flamengo ou São Paulo? Veja qual time foi o mais citado nas redes em agosto

O estudo considera apenas a série A do Brasileirão. Os cinco times mais populares nas redes sociais em agosto foram São Paulo, Botafogo, Vasco da Gama, Corinthians e Flamengo. De acordo com a Cortex, embora o rubro-negro carioca tenha a maior torcida do Brasil, o tricolor paulista pode ter ocupado a primeira posição por causa do bom momento que vive no comando de Dorival Jr., ex-técnico do Flamengo.

O SPFC aparece em primeiro lugar no ranking, com 18,1% das menções. Logo depois, o Botafogo aparece com 17,8%, seguido do Vasco da Gama em terceiro (16,3%), Corinthians em quarto (8,9%) e Flamengo em quinto, com 6,2%. As equipes com menor quantidade de menções nas redes foram o Cuiabá e o América-MG, ambos com 0,2%.