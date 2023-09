Fujifilm lança mini câmera Instax Pal que cabe na palma da mão

A Fujifilm apresentou, na última semana, a mini câmera Instax Pal. O modelo compacto cabe na palma da mão e não imprime fotos instantâneas como as demais Instax disponíveis no mercado. A câmera foi apresentada como uma solução prática para fotografar momentos do cotidiano. A câmera poderá ser adquirida no final de outubro em um bundle que contém a Instax Pal, a impressora de imagens instantâneas Instax Mini Link 2 e um pacote com dez filmes, por a partir de US$ 199, cerca de R$ 989 em conversão direta e livre de impostos. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

A nova integrante da família Instax busca atrair um público mais jovem que deseja registrar os momentos com facilidade e de uma maneira divertida. A câmera possui recursos simples e para acessar as imagens feitas é possível conectar a Instax Pal diretamente com o smartphone. Assim, por meio do app de mesmo nome da câmera é possível compartilhar os registros nas redes sociais ou optar por imprimir as imagens em filmes instantâneos.

Instax Pal é compatível com as impressoras de imagens instantâneas da Fujifilm — Foto: Divulgação/Fujifilm

A mini câmera possui conexão Bluetooth e compatibilidade com as impressoras Instax Square Link, Wide Link e a Mini Link, esta última disponível para compra no mercado brasileiro. Além da conexão com as câmeras Instax Mini Evo e Mini LiPlay. A nova câmera da Fujifilm possui armazenamento de até 50 imagens, que podem ser transferidas para o celular para que a memória possa zerar. É possível aumentar a capacidade de armazenamento com um cartão micro SD.

Nova Instax Pal cabe na palma da mão — Foto: Divulgação/Fujifilm

A falta de um visor na Instax Pal torna a mini câmera um modelo mais voltado para selfies. É possível registrar fotos em grupos com facilidade graças à sua lente grande angular. Outro destaque é o seu anel multiuso, um acessório que pode ser usado como uma espécie de viewfinder e também de suporte para fotografar remotamente. O app compatível com a mini câmera permite editar as imagens adicionando filtros, textos e animações.

Com informações de Fujifilm

