Galaxy Buds FE tem imagens vazadas pela Samsung; confira

A Samsung vazou acidentalmente novos detalhes sobre os fones de ouvido sem fio da linha Fan Edition, ainda não anunciados oficialmente pela gigante sul-coreana. Um manual contendo instruções detalhadas e renderizações do produto, conhecido como Galaxy Buds FE, ficou disponível recentemente no site da empresa, e foi notado pelo site WinFuture. No documento, o dispositivo aparece com design semelhante ao Galaxy Buds+ , lançado 2020.

As imagens vazadas, no entanto, sugerem que o Galaxy Buds FE contará com um painel touch menor e mais distinto, se comparado ao do seu irmão mais velho. Ao que tudo indica, o novo dispositivo também será lançado com um botão físico,em vez de uma área sensível ao toque. Esta seria uma medida para diminuir custos de fabricação, uma vez que a linha Fan Edition se caracteriza por fornecer versões mais baratas dos produtos da Samsung.

O formato da case do Galaxy Buds FE deverá ser quadrado com as quinas arredondadas, seguindo o mesmo design usado pelo Galaxy Buds 2 Pro. O estojo também possui porta de carregamento no padrão USB-C, indicadores de carga e bateria nas partes interna e externa, contatos metálicos para cada fone de ouvido e um recorte para encaixar os dedos na hora de abrir.

Para um maior conforto e ajuste ergonômico, usuários também poderão substituir as pontas de silicone intra-auriculares. O acessório estará disponível em dois tamanhos: pequeno/médio e médio/grande. De acordo com o manual, é importante que os fones estejam bem ajustados, pois o dispositivo precisa que o sensor interno faça contato com o ouvido para funcionar adequadamente.

Além disso, o documento também revela que o dispositivo contará com os recursos de cancelamento de ruído ativo (ANC) e modo de som ambiente. O primeiro é usado para cancelar os sons que estão ao redor, permitindo uma concentração maior ao ouvir músicas. Já o segundo é usado justamente para que o usuário possa ouvir o som ambiente, ou a voz de outra pessoa, enquanto utiliza os fones.

É possível que o Galaxy Buds FE seja anunciado em um evento da Samsung marcado para o dia 23 de setembro. Rumores indicam que a empresa lançará na data um outro produto da linha Fan Edition, o Galaxy S23 FE.

Com informações de 9to5Google, WinFuture e TechRadar

