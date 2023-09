Galaxy S23 Ultra derrota iPhone 15 Pro Max em teste de bateria; vídeo

No teste, o youtuber colocou todos esses aparelhos para rodar o mesmo jogo, sob as mesmas configurações gerais — como o exato nível de brilho da tela, por exemplo. Depois, ele reproduziu o mesmo vídeo do YouTube em todos eles — um conteúdo em 4K e 60 fps (quadros por segundo), que tende a ser muito pesado para qualquer bateria. Após o teste de navegação web, o dispositivo do Google foi o primeiro a “cair”, com um pouco menos de 8 horas e 20 segundos de atividade ininterrupta.

Em seguida, o analista passou a rodar os mesmos vídeos do Instagram sem interrupções, para drenar de forma ainda mais rápida a bateria dos aparelhos. Por fim, ele ligou todas as câmeras, o que ajudou a esgotar a bateria do OnePlus 11, do iPhone 14 Pro Max e do Xiaomi 13 Ultra, nesta sequência.

Como podemos constatar no vídeo, o analista usou vários métodos para drenar a bateria, como forma de simular os apps mais usados durante um dia normal, porém em um período muito mais curto de tempo. No geral, o usuário comum tende a mexer no aparelho com um maior espaço de tempo entre uma atividade e outra, o que deve fazer a bateria durar mais de um dia, como estamos acostumados.

Todos os aparelhos com o sistema Android utilizados neste teste têm bateria com 5.000 mAh. O iPhone 15 Pro Max e o iPhone 14 Pro Max, por sua vez, têm 4.422 mAh e 4.323 mAh, respectivamente — de acordo com o canal. Apesar de os aparelhos da Apple terem baterias menores, a empresa tem um controle maior de como a energia está sendo gasta. Isso porque a empresa tem o domínio total do ecossistema, com hardware e software integrados, além de fabricar o seu próprio chip.

