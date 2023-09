Geladeira gamer da Heineken promete gelar cerveja e PC ao mesmo tempo; veja

A cervejaria Heineken anunciou, na última semana, o lançamento de uma geladeira gamer que promete gelar a cerveja e resfriar o PC ao mesmo tempo. Batizado de “The Gaming Fridge”, o aparelho une uma CPU — com todas as suas funcionalidades — a uma espécie de frigobar que armazena e gela a cerveja durante as sessões de jogos. Além de ajudar a evitar o superaquecimento dos computadores — problema comum ao rodar jogos mais exigentes —, a novidade amplia a experiência de consumo de bebidas dos usuários. O lançamento ocorreu em celebração ao Dia Internacional do Gamer, comemorado em 29 de agosto.