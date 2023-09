Golpe do pedido duplicado no app de delivery: como funciona e como se proteger

Usuários de aplicativos de delivery estão usando as redes sociais para relatar um golpe envolvendo a entrega de supostos pedidos duplicados nas plataformas. Os clientes recebem ligações suspeitas de pessoas que têm todos os dados delas, incluindo endereço, e que prometem corrigir o erro do pedido em dobro levando até elas a mercadoria extra de graça. O problema é que, conforme relatos, a entrega não é feita por credenciados. Na verdade, os clientes são abordados por pessoas que não têm entrega nenhuma ou fazem cobranças indevidas sob o pretexto de corrigir o suposto erro na solicitação. A seguir, confira mais detalhes sobre o golpe e como se proteger.

Nesta semana, o depoimento da quadrinista Cora Ottoni no Twitter sobre um acaso de pedido suplicado no app Zé Delivery teve mais de 30 mil reações. Moradora de São Paulo, ela conta que fez um pedido de garrafas de água de 1,5 litros e dois refrigerantes normalmente, recebeu e pagou por eles. Pouco tempo depois, porém, recebeu uma ligação suspeita com a informação de que a entrega solicitada havia sido duplicada e que entregariam outro pedido de graça. Do outro lado da linha, a pessoa sabia de todas as informações dela, incluindo endereço e até o que havia sido solicitado. Ela negou porque já havia recebido a entrega. Cerca de duas horas depois, porém, acabou sendo abordada no interfone de casa por dois homens em uma moto que não traziam consigo produto nenhum.

No caso de Cora, ela desconfiou da imagem que apareceu no contado da ligação e logo negou a entrega do pedido extra. Isso não impediu a abordagem do prédio, mas ela também não permitiu a entrada dos supostos entregadores sem mercadoria. Essa é uma dica importante para evitar qualquer problema. Principalmente se a pessoa já recebeu o pedido, e se não há qualquer mensagem de erro dentro do próprio app, o ideal é não aceitar qualquer abordagem fora do planejado.

O TechTudo tentou entrar em contato com Cora por e-mail, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem. Nas postagens do Twitter, ela sinaliza que entraria me contato com o suporte do Zé Delivery para relatar a situação. Ainda é difícil determinar de onde partiu o erro e se seria o caso de um compartilhamento indevido de informações feito por algum entregador ou estabelecimento.

Em nota, o Zé Delivery lamentou o caso e informou que "assim que soubemos do caso, iniciamos uma apuração interna e fizemos o bloqueio provisório da loja parceira enquanto apurarmos o ocorrido". A empresa afirma também que "todos os nossos dados seguem a nossa Política de Privacidade do Zé e não temos nenhum indício de vazamento de informações. Fizemos contato com a consumidora e nosso canal continua aberto e à disposição para eventuais esclarecimentos".

A postagem da quadrinista levou outros usuários a relatarem que já passaram por casos parecidos. Uma internauta contou, por exemplo, que caiu no mesmo golpe e que acabou com uma dívida de R$ 2 mil. Conforme o depoimento, o entregador do suposto pedido duplicado cobrou uma nova taxa de entrega. Na hora de pagar, o valor que aparecia na maquininha era de R$ 4,99, mas ele conseguiu trocar antes da confirmação e roubou um montante muito maior.

Outros internautas dizem ter passado pela mesma abordagem usando o iFood, outro app de entregas. Um cliente disse que os golpistas perceberam que ele estava desconfiado e acabaram por desistir da abordagem. Outra, porém, contou que a farsa se concretizou e precisou procurar medidas judiciais para resolver a situação.

Procurado pelo TechTudo, o iFood informou em nota que "repudia desvios de conduta de qualquer usuário cadastrado no aplicativo. A empresa ressalta que constantemente envia comunicações aos clientes reforçando nossos canais oficiais de comunicação e que toda jornada de compra deve ser mantida dentro do app". Conforme a empresa, é importante que os usuários sempre se lembrem que "qualquer comunicação sobre o pedido acontece dentro do ambiente do iFood e, caso o cliente suspeite de alguma conduta indevida, ele deve reportar diretamente no app."

Como se proteger do golpe do pedido duplicado?

A primeira dica para se proteger do golpe do pedido duplicado é desconfiar de abordagens feitas fora do ambiente do aplicativo de delivery. O ideal é que toda a comunicação seja realizada dentro da plataforma, para se certificar de que se trata de um usuários cadastrado.

Outra dica interessante para evitar cobranças indevidas é sempre marcar a opção de pagamento dentro da própria plataforma. Como relatado por usuários, a justificativa de uma extra pode acabar na concretização do já conhecido golpe da maquinha, quando um suposto entregador muda o valor cobrado no aparelho sem o cliente perceber. Nesses casos, é importante sempre checar o valor na máquina e negar passar o cartão duas vezes caso o entregador se recuse a mostrar alguma mensagem de erro presente no aparelho.

Casos suspeitos devem sempre ser registrados junto ao suporte dos aplicativos. É importante que os entregadores ou estabelecimentos que não estejam em conformidade com as regras das plataformas sejam responsabilizados por qualquer desvio. Em casos mais graves, o cliente deve acionar as autoridades cabíveis e avisar instituições financeiras sobre prejuízos envolvendo pagamentos.

