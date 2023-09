Google Bard ganha integração e checagem de informações em atualização; veja

Além disso, a IA também vai receber um recurso para checagem de informações, permitindo aos usuários verem as fontes utilizadas para responder aos comandos. Essa é uma forma de evitar o consumo de informações incorretas provenientes das chamadas "alucinações" – quando as IAs inventam conteúdo sobre material inexistente. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a atualização.

Com o recurso Extensões, o Bard vai poder ser aproveitado em outros apps e softwares do Google — Foto: Divulgação/Google

📝 Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Comente no Fórum do TechTudo

Por mais que o Bard ainda seja considerado um produto em fase de testes, a atualização deve trazer diversas ferramentas para deixar a IA do Google mais "encorpada" e esteja de acordo com o ecossistema da empresa. O grande destaque é o sistema Extensões, que vai permitir que o Bard seja integrado aos demais produtos do Google. Dessa forma, os usuários poderão dar comandos para que a IA acesse os dados de outras plataformas da empresa e consiga responder às demandas do usuário.

Para explicar como isso deve funcionar, vamos recorrer ao exemplo dado pelo diretor de produto do Bard, Patrick Kane, na entrevista coletiva em que os recursos foram anunciados. O executivo explicou que será possível, por exemplo, pedir para a IA consultar as informações sobre um ingresso que o usuário tenha comprado e esteja em sua caixa de e-mail. O Bard pode ler as informações sobre o conteúdo e planejar rotas para que usuário chegue em tempo de espetáculo usando as informações do Google Mapas.

Outra mudança de destaque é o sistema double-check para que os usuários possam checar a veracidade das informações geradas pelo Bard. Como ainda é um produto em fase experimental, a IA ainda tem problemas com alucinações e cria conteúdo impreciso ou até mesmo irreal em alguns casos. Para melhorar a usabilidade e prevenir esse tipo de problema, agora, a ferramenta vai mostrar as fontes de onde está tirando as informações. Os usuários devem clicar duas vezes para que haja um pop-up com a fonte. Além disso, ela vai destacar com cores as quando há informações divergentes.

Além dessas, o Bard ainda vai ganhar alguns recursos adicionais. Será possível compartilhar as conversas com a IA com outras pessoas, bem como continuá-las em outro momento. O chatbot, que até então não tinha suporte a pesquisas com imagens, vai poder utilizar fotos do Google Lens para responder aos comandos e vai aprimorar seu sistema de traduções e explicações linguísticas. Além de passar de um idioma para o outro, a IA também vai contextualizar palavras e expressões que não têm significado em outras línguas.

Google Bard também vai permitir compartilhar conversas com outros usuários ou mesmo continuar depois — Foto: Divulgação/Google

Todos esses aprimoramentos foram feitos com base em feedbacks da comunidade, além de diversas atualizações no PaLM 2, modelo de linguagem utilizado pela empresa. De acordo com o Google, nos meses que marcam o lançamento da ferramenta até agora, diversas técnicas de aprendizagem por reforço de última geração foram utilizadas para treinar o modelo para ser mais intuitivo e imaginativo.

A nova atualização fica disponível no mundo inteiro a partir desta terça-feira (19). Entretanto, é válido informar que, a princípio, as funções só poderão ser desfrutadas em inglês. Entretanto, na entrevista coletiva, Kane contou que não deve demorar até que as funcionalidades possam ser utilizadas em outros idiomas.

Com informações de Google

Veja também: Bard, 'ChatGPT do Google', é lançado no Brasil; veja como usar agora