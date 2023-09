Google e Taylor Swift lançam jogo sobre nova versão do álbum '1989'

Fãs da Taylor Swift podem aproveitar um novo passatempo na internet. O Google lançou nesta terça-feira (19) um doodle interativo com um jogo cheio de enigmas sobre o álbum "1989 (Taylor's Version)", uma nova versão do quinto disco lançado pela cantora americana. O trabalho deve ser compartilhado com o público no final de outubro, nove anos após o original. Até lá, é possível resolver o quebra-cabeça feito em parceria com a gigante de tecnologia e conferir faixas e curiosidades sobre o novo álbum. A promessa é de que uma surpresa será revelada conforme usuários participarem na iniciativa. A seguir, confira mais detalhes sobre a ferramenta.