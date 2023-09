A GoPro Hero 12 Black foi anunciada nesta quarta-feira (6) com promessa de mais qualidade de imagem e som para vídeos de ação e esportes. O aparelho é capaz de gravar vídeos e tirar fotos em resolução até 5.3K, a mais alta do segmento, de acordo com a empresa, e conta com um novo HDR que pode capturar imagens mais realistas e com exposições diferentes. Além disso, a Hero 12 Black pode ser conectada a fones de ouvido e microfones Bluetooth , melhorando a qualidade das gravações de áudio feitas com a GoPro, e apresenta uma bateria duas vezes mais duradoura. O produto estará disponível no Brasil a partir da próxima quarta-feira (13) por R$ 3.199.

Além da conectividade de áudio wireless, a GoPro introduziu o recurso GP-Log. Voltada para usuários profissionais, a ferramenta promete facilitar o ajuste de cor na pós-produção. Também será possível sincronizar diferentes câmeras GoPro Hero 12 Black, o que deve facilitar a alternância entre as imagens de cada uma delas na hora da edição de materiais para filmes e documentários.

GoPro Hero 12 Black é lançada com conectividade de áudio Bluetooth — Foto: Carolina Torres/TechTudo

📝 Celular com câmera boa e barato: qual o melhor? Veja dicas no Fórum do TechTudo

Ideal para uso profissional, a nova conectividade Bluetooth para áudio pode ser usada para gravar, simultaneamente, o áudio do ambiente e a narração ou o diálogo dos usuários. Além disso, é possível enviar comandos de voz para a câmera por meio dos fones sem fio. No vídeo de apresentação do produto, um usuário pediu para que a GoPro Hero 12 Black tirasse uma foto enquanto ele estava dirigindo um carro, com a câmera posicionada do lado de fora do veículo.

Depois de gravados os áudios da câmera e do dispositivo de áudio Bluetooth, é possível selecionar o quanto cada uma das faixas de som será usada no vídeo final por meio do aplicativo de edição Quik, da GoPro. No total, é possível conectar a câmera a até quatro aparelhos wireless ao mesmo tempo.

Outra novidade relacionada ao som é a possibilidade de gravar o áudio dos microfones traseiro e dianteiro da GoPro simultaneamente, o que deve facilitar a dinâmica de entrevistas usando o equipamento.

GoPro Hero 12 Black conta com novos recursos de áudio — Foto: Carolina Torres/TechTudo

Qualidade de imagem e recursos

Assim como a GoPro Hero 11 Black, a Hero 12 Black tem um sensor de proporção 8:7. De acordo com a fabricante, este é o formato que promove maior versatilidade e o campo de visão mais amplo da categoria, pois permite gravar em qualquer formato sem comprometer a amplitude da cena. Com o aplicativo de edição Quik, da GoPro, o usuário consegue alternar a proporção de qualquer gravação facilmente entre o formato 9:16, usado no TikTok e no Reels do Instagram, e o 16:9, usado para vídeos do YouTube, por exemplo.

Agora, a versatilidade do sensor também será aplicável aos modos especiais de fotografia Night Effects, Night Lapse, Time Lapse e Time Warp. Também será possível usar uma nova função de vídeo vertical para gerar gravações automaticamente em 9:16 na resolução 4K, sem precisar de edição. Assim, o usuário deve poder compartilhar os registros nas redes sociais de maneira facilitada.

Quanto à resolução, a GoPro afirma que a nova câmera oferece qualidade comparável à do cinema. A GoPro Hero 12 Black pode gravar vídeos em 5.3K, uma resolução 91% superior à 4K, de acordo com a fabricante. Também é possível usar o modo slow motion em resolução 4K com 120 FPS ou super slow motion em 2.7K a 240 FPS, o que resulta em um vídeo oito vezes mais lento que os normais. Além disso, a GoPro registra fotos de até 27 MP.

Outro destaque da câmera está no novo recurso de estabilização HyperSmooth 6.0, que oferece 4 vezes mais precisão que a versão anterior, garantindo imagens nítidas e estáveis mesmo em vídeos com muita ação. Além disso, com a função Horizon Lock, a câmera mantém o horizonte plano mesmo ao ser girada em 360°.

A GoPro Hero 12 Black também chega com uma nova ferramenta no conjunto PowerTools, que ajuda o usuário a fazer registros únicos. Com o novo recurso Interval Photo, será possível captar fotos em intervalos predeterminados entre 0,5 e 120 segundos. Assim, o usuário poderá garantir a melhor foto de um momento espontâneo quando estiver gravando em modo selfie na realização de um esporte radical, por exemplo.

GoPro Hero 12 Black tem preço de R$ 3.199 — Foto: Divulgação/GoPro

Módulo de Lente Max 2.0 e bastão de extensão

Junto com o lançamento da câmera, foi introduzido também o novo Módulo de Lente Max 2.0. O acessório, que tem até duas vezes mais resistência a riscos que a versão anterior, permite gravar imagens em 4K com um amplo campo de visão de 177°. Isto significa que, quando acoplado na GoPro Hero 12 Black, o módulo permite captar imagens 36% mais amplas no modo de tela cheia e 48% mais altas em vídeos verticais, proporcionando maior imersão.

Também foi apresentado um novo bastão de extensão para a linha de acessórios da marca. Com comprimento de 48 polegadas, o produto é útil para takes em grupo, tem montagem 1/4-20 na parte superior e pode ser usado com qualquer câmera GoPro. Para transporte, o bastão pode ter seu tamanho reduzido para 10 polegadas. Os produtos ainda não têm previsão de chegada ao Brasil.

Quik para desktop

Além dos novos produtos, foi anunciada pela GoPro uma nova versão desktop do aplicativo de edição Quik. A versão para PC estará disponível apenas para assinantes GoPro, sem custo adicional. Com o software, será possível organizar e editar os vídeos e fotos captados com a câmera. Estarão disponíveis novas ferramentas e será possível alternar a edição entre o aplicativo mobile e o do computador. O programa estará disponível para macOS no dia 1º de novembro, e para Windows em 2024.

Galaxy Z Flip 5: testamos o novo dobrável da Samsung; confira