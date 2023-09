Gov.br não entra? Site do governo tem erro no login nesta quinta-feira

O Gov.br está instável na manhã desta quinta-feira (28) e não permite fazer login. Ao tentar entrar na conta, o usuário se depara com a mensagem de bug, que diz "Aconteceu um erro durante a autorização". De acordo com usuários do X (antigo Twitter ), o problema parece ser geral, afetando pessoas de várias regiões do país. O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços digitais, aponta que a instabilidade começou por volta das 10h04 de hoje, atingindo um pico de 375 notificações às 11h14.

No Google Trends, site que compila as principais buscas feitas no Google, na última hora, houve aumento repentino em pesquisas por termos como "não consigo acessar gov.br", "gov.br não entra" e "404 not found". O erro também afeta o aplicativo para Android e iPhone (iOS). É na versão para celulares que a plataforma aponta o erro 404.

Fiz minha inscrição no Enem e não gerou o boleto: faça login com sua conta Gov.br para resolver o problema — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

📝 'ChatGPT is at capacity right now': o que isto significa? Veja no Fórum do TechTudo

Nos testes feitos pelo TechTudo, não foi possível fazer login na plataforma. A redação entrou em contato com a assessoria de imprensa do Gov.br, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. Por enquanto, não se sabe quando o erro será corrigido. Abaixo, veja as principais reações dos usuários à queda do Gov.br nesta quinta-feira.

Com informações de Downdetector e Google Trends

VEJA AINDA: Lançamento do iPhone 15: compramos o Pro Max antes de chegar no Brasil